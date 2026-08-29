В Украине ускорилась промышленная инфляция Сегодня 09:02 — Казна и Политика

Промышленная инфляция в Украине снова ускорилась

Цены производителей промышленной продукции в Украине в июле 2026 года выросли на 3% к предыдущему месяцу.

Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

Изменения цен производителей промышленной продукции, Данные: Госстат

Как отметили в Госстате, в июле 2026 года рост цен производителей промышленной продукции был обусловлен прежде всего удорожанием поставок электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха сразу на 6,4%.

В то же время годовой показатель промышленной инфляции в прошлом месяце стал вторым с начала года и достиг 42,5%. Высшим (45,2%) он был только в мае.

Ранее Finance.ua писал , что Национальный банк прогнозирует ускорение инфляции в Украине до 10% в 2026 году, тогда как реальный ВВП вырастет всего на 1,8%. В то же время дефицит бюджета без учета грантов может составить около 35% ВВП, а объем международной поддержки — $87 млрд.

Укрінформ По материалам:

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