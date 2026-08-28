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90% продуктовых складов рф уничтожила: будет ли дефицит

Казна и Политика
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90% продуктовых складов рф уничтожила: будет ли дефицит
90% продуктовых складов рф уничтожила: будет ли дефицит
россия целенаправленно бьет по складам и продовольственной логистике. Значительная часть современных мощностей для хранения уже уничтожена, кое-где до 90%. Важно понимать, что украинцы не останутся без продуктов.
Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий во время еженедельного общения с представителями СМИ.
«Ритейл и поставщики перестраивают логистику, перемещают запасы, меняют маршруты и форматы хранения. Это сложнее, дольше и дороже, но система адаптируется. Угрозы системного физического дефицита базовых продуктов сегодня отсутствуют. Возможны изменения в ассортименте или доступности отдельных товаров в конкретных магазинах, но продовольственное обеспечение страны сохраняется», — подчеркнул Тарас Высоцкий.
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По его словам, сейчас есть вопросы покрытия потерь за продукцию, уничтоженную в результате российских атак. Поставки и реализация продукции — это хозяйственные и договорные отношения между производителями, дистрибьюторами и торговыми сетями.
«Было бы справедливым подходом паритетное распределение рисков между всеми сторонами. Это не обязательно 50 на 50. Для разных товаров разная маржинальность, разные условия сотрудничества и разный экономический результат. Поэтому механизм должен определяться отдельно для каждой товарной категории и учитывать, как между сторонами распределяется прибыль», — отметил Высоцкий.
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Также должны распределяться и дополнительные затраты на новую логистику, которая сейчас фактически перестраивается в режиме реального времени.
Министр подчеркнул, что государство параллельно работает над системными механизмами страхования военных рисков. Но к моменту, когда такая система сумеет полноценно работать, бизнесу принципиально отыскать справедливую модель распределения утрат и дополнительных издержек между всеми участниками цепи.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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