Украина начнет прятать горючее под землю Сегодня 15:12 — Энергетика

В Украине запускается экспериментальный проект по хранению минимальных запасов нефти и нефтепродуктов (МЗНН) под землей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление Кабинета Министров № 1037 от 13 августа 2026 года.

О каком постановлении КМУ идет речь

В постановлении КМУ № 1037 (от 13 августа 2026 года) говорится о «реализации экспериментального проекта по внедрению подземного хранения нефтепродуктов из состава минимальных запасов нефти и нефтепродуктов в условиях правового режима военного положения».

Такой эксперимент, согласно документу, будет проходить в течение действия военного положения (но не более чем в течение двух лет с момента вступления этого постановления в силу).

Он предполагает, что нефтепродукты из состава минимальных запасов нефти и нефтепродуктов (МЗНН) будут храниться под землей.

Координатором экспериментального проекта определяется Министерство энергетики Украины.

Между тем, акционерное общество «Укртранснафта» определяется «специализированным ответственным хранителем».

Цель экспериментального проекта

Согласно порядку экспериментального проекта, он реализуется с целью:

возможности использования подземных хранилищ нефтепродуктов в целях хранения минимальных запасов нефти и нефтепродуктов;

обеспечения устойчивости системы минимальных запасов нефти и нефтепродуктов в условиях правового режима военного положения и/или других кризисных ситуаций;

повышения физической безопасности подземного хранения минимальных запасов нефти и нефтепродуктов;

предотвращения рисков поражения и потерь нефтепродуктов во время военного положения в Украине.

Какие хранилища могут использоваться

К экспериментальному проекту могут быть привлечены подземные хранилища нефтепродуктов, которые:

имеют подтвержденные технические характеристики и проектную документацию;

обеспечивают герметичность, выявление и предотвращение утечек и их физическую доступность для отбора нефтепродуктов;

отвечают требованиям промышленной и пожарной безопасности;

обеспечивают ведение учета объемов и качества нефтепродуктов;

имеют контроль за доступом, охраной и возможностью оперативного отбора продукта.

В целом, согласно утвержденному порядку, проект предусматривает создание разветвленной системы подземных хранилищ для МЗНН.

Подземное хранилище нефтепродуктов определяется как «совокупность резервуаров, трубопроводов, инженерного оборудования и других связанных элементов, расположенных ниже уровня земной поверхности и предназначенных для хранения нефти или нефтепродуктов».

Речь идет о технологическом комплексе, созданном:

в природной или искусственной емкости недр (соляных кавернах, истощенных нефтяных или газовых месторождениях, других геологических формациях, искусственных подземных резервуарах);

в подземных резервуарах;

в линейной части магистральных трубопроводов.

Ключевое требование для топливного рынка начнет действовать с 2027 года («с начала третьего базового года»).

Субъекты рынка и операторы должны будут хранить в подземных хранилищах не менее 20% общего объема дизельного топлива (от общих объемов этого вида нефтепродуктов из состава МЗНН).

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