Украина начнет прятать горючее под землю
О каком постановлении КМУ идет речь
Цель экспериментального проекта
- возможности использования подземных хранилищ нефтепродуктов в целях хранения минимальных запасов нефти и нефтепродуктов;
- обеспечения устойчивости системы минимальных запасов нефти и нефтепродуктов в условиях правового режима военного положения и/или других кризисных ситуаций;
- повышения физической безопасности подземного хранения минимальных запасов нефти и нефтепродуктов;
- предотвращения рисков поражения и потерь нефтепродуктов во время военного положения в Украине.
Какие хранилища могут использоваться
- имеют подтвержденные технические характеристики и проектную документацию;
- обеспечивают герметичность, выявление и предотвращение утечек и их физическую доступность для отбора нефтепродуктов;
- отвечают требованиям промышленной и пожарной безопасности;
- обеспечивают ведение учета объемов и качества нефтепродуктов;
- имеют контроль за доступом, охраной и возможностью оперативного отбора продукта.
- в природной или искусственной емкости недр (соляных кавернах, истощенных нефтяных или газовых месторождениях, других геологических формациях, искусственных подземных резервуарах);
- в подземных резервуарах;
- в линейной части магистральных трубопроводов.
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