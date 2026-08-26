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Цены на сжиженный газ в Европе достигли максимума

Энергетика
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Стоимость сжиженного природного газа (LNG) в северо-западной Европе подскочила до самого высокого уровня за три года.
Причины — риски дефицита поставок накануне зимы из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает Financial Times.
По данным ценового агентства Argus Media, в начале недели покупатели платили $22,83 за 1 млн британских тепловых единиц (MMBtu), что более чем вдвое превышает прошлогодний уровень и является рекордом с января 2023 года. Во вторник цена незначительно скорректировалась до $22,23.

Главные драйверы удорожания

Перебои с судоходством через Ормузский пролив, на который обычно приходится около пятой части мировых поставок LNG. По данным аналитической компании Kpler, в июле через пролив прошло всего 8 танкеров-газовозов по сравнению с довоенным показателем около 3 судов ежедневно.
Ситуация с поставками может ухудшиться после того, как иранское Управление Ормузского пролива пригрозило 46 судам штрафами или конфискацией, внеся в черный список 10 LNG-танкеров.
Газовый рынок оказался уязвимее нефтяного, поскольку перевозка LNG требует сложного флота. Дополнительное давление создает слабый темп наполнения европейских подземных хранилищ, уровень запасов в которых был ниже обычного еще до начала войны.
По материалам:
Finance.ua
Цены на газ
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