Какие цены на АЗС 26 августа (инфографика)

Ранее мы писали, какими будут цены на топливо до конца августа и в сентябре.
Перспективы рынка на конец августа и сентябрь оцениваются как стабильные. Эксперты не видят предпосылок для дальнейшего роста цен. Напротив, ожидается формирование тенденции к снижению.
Таким образом, прогноз, который озвучивали в июле, по поводу подорожания бензина до 100 грн за литр, не сбудется.
Одной из предпосылок для снижения цен станет насыщение рынка более дешевым сырьем. Европейские и мировые котировки на нефть и горючее уже снижаются. По словам эксперта рынка Сергея Куюна, после 15 августа в Украину начнут поступать значительные объемы горючего по более низким ценам.