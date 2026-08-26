Какие цены на АЗС 26 августа (инфографика) Сегодня 12:14 — Энергетика

Какие цены на АЗС 26 августа (инфографика)

Самый большой разрыв цен наблюдается в сегменте дизельного топлива.

На полном баке (50 литров) стандартного ДТ разница между заправкой на «Укрнафте» и SOCAR составляет 250 грн, а для премиального дизеля достигает 300 грн.

Стандартный А-95 бензин в сети «Укрнафта» обойдется в 4 грн/л дешевле, чем у большой тройки (OKKO, WOG, SOCAR).

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Ранее мы писали , какими будут цены на топливо до конца августа и в сентябре.

Перспективы рынка на конец августа и сентябрь оцениваются как стабильные. Эксперты не видят предпосылок для дальнейшего роста цен. Напротив, ожидается формирование тенденции к снижению.

Таким образом, прогноз, который озвучивали в июле, по поводу подорожания бензина до 100 грн за литр, не сбудется.

Одной из предпосылок для снижения цен станет насыщение рынка более дешевым сырьем. Европейские и мировые котировки на нефть и горючее уже снижаются. По словам эксперта рынка Сергея Куюна, после 15 августа в Украину начнут поступать значительные объемы горючего по более низким ценам.

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