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Какие цены на АЗС 26 августа (инфографика)

Энергетика
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Какие цены на АЗС 26 августа (инфографика)
Какие цены на АЗС 26 августа (инфографика)
Самый большой разрыв цен наблюдается в сегменте дизельного топлива.
На полном баке (50 литров) стандартного ДТ разница между заправкой на «Укрнафте» и SOCAR составляет 250 грн, а для премиального дизеля достигает 300 грн.
Стандартный А-95 бензин в сети «Укрнафта» обойдется в 4 грн/л дешевле, чем у большой тройки (OKKO, WOG, SOCAR).
Какие цены на АЗС 26 августа (инфографика)
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Ранее мы писали, какими будут цены на топливо до конца августа и в сентябре.
Перспективы рынка на конец августа и сентябрь оцениваются как стабильные. Эксперты не видят предпосылок для дальнейшего роста цен. Напротив, ожидается формирование тенденции к снижению.
Таким образом, прогноз, который озвучивали в июле, по поводу подорожания бензина до 100 грн за литр, не сбудется.
Одной из предпосылок для снижения цен станет насыщение рынка более дешевым сырьем. Европейские и мировые котировки на нефть и горючее уже снижаются. По словам эксперта рынка Сергея Куюна, после 15 августа в Украину начнут поступать значительные объемы горючего по более низким ценам.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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