Выгодно ли выезжать на зиму из города в село (мнение эксперта) Сегодня 20:01 — Энергетика

Выгодно ли выезжать на зиму из города в село (мнение эксперта)

Как обещают эксперты, зима будет сложной и для жителей городов, и для жителей сельской местности, потому что цены на дрова будут высокими из-за дороговизны дизельного топлива.

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Об этом в эфире « Киев24 «сообщил председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

«В село не нужно очень быстро выезжать. И в селе будет и опасно, и достаточно сложно, и в городе. В селе нужны дрова, по ним вопрос следующий: самая большая финансовая составляющая в дровах — это их транспортировка потребителю. Поэтому стоимость дров формирует прежде всего стоимость дизельного топлива. Будет тяжелая зима и нужно эту зиму просто пережить», — говорит Игнатьев.

Он объясняет, что потребность в дровах очень индивидуальна и зависит от многих факторов.

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«Все зависит от жилой площади дома. В среднем для сельского дома 4−4,5 кубических метра хватает для печки. Для большого дома потребность может возрасти до 10−15 куб. в зависимости от того, как построена система теплоснабжения», — рассказывает эксперт.

Специалист добавляет, что дефицита дров пока нет, а высокая стоимость объясняется исключительно ситуацией с топливом.

Об этом сказала верховная представительница ЕС Кайя Каллас. Ранее мы писали , что следующая зима для Украины снова может стать сложной, поскольку россия, вероятно, будет наносить воздушные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Европейский Союз готовится помогать Украине.Об этом сказала верховная представительница ЕС Кайя Каллас.

Также Ирина Терех, генеральный директор компании Fire Point, заявила , что Киеву необходимо реалистично оценивать угрозу, с которой он столкнется в ближайшие месяцы, учитывая острую нехватку систем противовоздушной обороны в стране.

«Зима приближается, и прошлая зима была очень тяжелой для Украины и больших городов в целом. Это будет не легче — а, вероятно, даже тяжелее», — сказала Терех в комментарии CNBC.

3 ). Раньше мы писали, какие цены на дрова в 2026 году . Государственное предприятие «Леса Украины» реализовало населению и объектам социальной сферы почти 1,1 млн м³ дровяной древесины, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2025 года (534 тыс. м).

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