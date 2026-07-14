Следующая зима для Украины снова может стать сложной — Каллас Сегодня 11:34 — Энергетика

Следующая зима для Украины снова может стать сложной, поскольку россия, вероятно, будет наносить воздушные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Европейский Союз готовится помогать Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом верховный представитель ЕС Кая Каллас сказала на брифинге после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Каллас сообщила, что главы МИД стран-членов ЕС сегодня обсудили с украинским коллегой Андреем Сибигой ситуацию на поле боя и укрепление энергетической устойчивости Украины.

«Следующей зимой, вероятно, россия снова нанесет удар по украинской энергосети. Поэтому мы готовимся. Украине нужны генераторы, запасные части и финансирование для ремонта. Противовоздушная оборона также остается приоритетом, и я призвала те государства-члены, у которых есть запасы, предоставить их Украине», — отметила Каллас.

Также высокий представитель ЕС добавила, что решение США предоставить лицензионное разрешение Киеву производить ракеты к зенитным ракетным комплексам Patriot является «положительным шагом, даже если на это понадобится время».

Новый 21-й пакет санкций

Отдельно она отметила, что сожалеет о том, что сегодня не было консенсусного согласования относительно 21-го пакета санкций против россии.

«Хотя, я должен сказать, что мы достаточно близко», — отметила Каллас.

УНІАН По материалам:

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