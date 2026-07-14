0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Следующая зима для Украины снова может стать сложной — Каллас

Энергетика
18
Следующая зима для Украины снова может стать сложной, поскольку россия, вероятно, будет наносить воздушные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Европейский Союз готовится помогать Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом верховный представитель ЕС Кая Каллас сказала на брифинге после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.
Каллас сообщила, что главы МИД стран-членов ЕС сегодня обсудили с украинским коллегой Андреем Сибигой ситуацию на поле боя и укрепление энергетической устойчивости Украины.
«Следующей зимой, вероятно, россия снова нанесет удар по украинской энергосети. Поэтому мы готовимся. Украине нужны генераторы, запасные части и финансирование для ремонта. Противовоздушная оборона также остается приоритетом, и я призвала те государства-члены, у которых есть запасы, предоставить их Украине», — отметила Каллас.
Также высокий представитель ЕС добавила, что решение США предоставить лицензионное разрешение Киеву производить ракеты к зенитным ракетным комплексам Patriot является «положительным шагом, даже если на это понадобится время».

Новый 21-й пакет санкций

Отдельно она отметила, что сожалеет о том, что сегодня не было консенсусного согласования относительно 21-го пакета санкций против россии.
«Хотя, я должен сказать, что мы достаточно близко», — отметила Каллас.
По материалам:
УНІАН
Энергетика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems