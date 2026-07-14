0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине впервые прошли аукционы по продаже электроэнергии по долгосрочным контрактам

Энергетика
17
На Украинской энергетической бирже прошли первые аукционы по продаже электрической энергии по двусторонним договорам в рамках механизма долгосрочных специализированных аукционов, введенного постановлением Кабинета Министров Украины № 799. Инициаторами торгов выступили ГП НАЭК «Энергоатом» и ЧАО «Укргидроэнерго».
Об этом сообщается на сайте УЭБ.
«Запуск долгосрочных аукционов является стратегически важным шагом для развития украинского рынка электроэнергии и его приближения к европейским стандартам. Это очень важная инициатива, которая формирует понятные и прогнозируемые правила работы для участников рынка. Первые результаты торгов подтверждают заинтересованность участников в использовании долгосрочных рыночных инструментов. Такие аукционы создают дополнительные возможности для прогнозируемого планирования деятельности потребителей, так и производителей электрической энергии, а также способствует развитию прозрачного, конкурентного и ликвидного рынка электроэнергии в Украине», — прокомментировал Генеральный директор Украинской энергетической биржи Александр Коваленко.

Участникам предложили электроэнергию с поставкой в августе-сентябре

В ходе аукционов, состоявшихся 13 июля 2026 года, участникам рынка предложили стандартные продукты со сроками поставки электроэнергии в августе и сентябре.
Новый механизм позволяет небытовым потребителям заранее фиксировать цену и объем электроэнергии на длительный период, что должно повысить прогнозируемость затрат и снизить влияние ценовых колебаний на рынке.
Читайте также
По результатам аукционов компании реализовали весь выставленный объем электроэнергии — в общей сложности 92 232 МВт-час.
К участию в торгах было допущено 42 компании.

«Энергоатом» заключил 25 соглашений

ОП «Энергоатом-Трейдинг» АО «НАЭК „Энергоатом“» реализовало 80 520 МВт-ч электрической энергии. Средневзвешенная цена продажи составила 5012,53 грн за МВт-час при стартовой цене 4 700 грн за МВт-час.
По итогам аукциона было заключено 25 соглашений.

«Укргидроэнерго» продало более 11 тыс. МВт-ч

ЧАО «Укргидроэнерго» реализовало 11 712 МВт-ч электрической энергии.
По результатам торгов было заключено четыре соглашения по средневзвешенной цене 4700 грн за МВт-час.
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаЭлектроэнергия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems