В Украине впервые прошли аукционы по продаже электроэнергии по долгосрочным контрактам Сегодня 09:44 — Энергетика

На Украинской энергетической бирже прошли первые аукционы по продаже электрической энергии по двусторонним договорам в рамках механизма долгосрочных специализированных аукционов, введенного постановлением Кабинета Министров Украины № 799. Инициаторами торгов выступили ГП НАЭК «Энергоатом» и ЧАО «Укргидроэнерго».

Об этом сообщается на сайте УЭБ.

«Запуск долгосрочных аукционов является стратегически важным шагом для развития украинского рынка электроэнергии и его приближения к европейским стандартам. Это очень важная инициатива, которая формирует понятные и прогнозируемые правила работы для участников рынка. Первые результаты торгов подтверждают заинтересованность участников в использовании долгосрочных рыночных инструментов. Такие аукционы создают дополнительные возможности для прогнозируемого планирования деятельности потребителей, так и производителей электрической энергии, а также способствует развитию прозрачного, конкурентного и ликвидного рынка электроэнергии в Украине», — прокомментировал Генеральный директор Украинской энергетической биржи Александр Коваленко.

Участникам предложили электроэнергию с поставкой в августе-сентябре

В ходе аукционов, состоявшихся 13 июля 2026 года, участникам рынка предложили стандартные продукты со сроками поставки электроэнергии в августе и сентябре.

Новый механизм позволяет небытовым потребителям заранее фиксировать цену и объем электроэнергии на длительный период, что должно повысить прогнозируемость затрат и снизить влияние ценовых колебаний на рынке.

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По результатам аукционов компании реализовали весь выставленный объем электроэнергии — в общей сложности 92 232 МВт-час.

К участию в торгах было допущено 42 компании.

«Энергоатом» заключил 25 соглашений

ОП «Энергоатом-Трейдинг» АО «НАЭК „Энергоатом“» реализовало 80 520 МВт-ч электрической энергии. Средневзвешенная цена продажи составила 5012,53 грн за МВт-час при стартовой цене 4 700 грн за МВт-час.

По итогам аукциона было заключено 25 соглашений.

«Укргидроэнерго» продало более 11 тыс. МВт-ч

ЧАО «Укргидроэнерго» реализовало 11 712 МВт-ч электрической энергии.

По результатам торгов было заключено четыре соглашения по средневзвешенной цене 4700 грн за МВт-час.

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