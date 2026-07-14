В Украине впервые прошли аукционы по продаже электроэнергии по долгосрочным контрактам

На Украинской энергетической бирже прошли первые аукционы по продаже электрической энергии по двусторонним договорам в рамках механизма долгосрочных специализированных аукционов, введенного постановлением Кабинета Министров Украины № 799. Инициаторами торгов выступили ГП НАЭК «Энергоатом» и ЧАО «Укргидроэнерго».
«Запуск долгосрочных аукционов является стратегически важным шагом для развития украинского рынка электроэнергии и его приближения к европейским стандартам. Это очень важная инициатива, которая формирует понятные и прогнозируемые правила работы для участников рынка. Первые результаты торгов подтверждают заинтересованность участников в использовании долгосрочных рыночных инструментов. Такие аукционы создают дополнительные возможности для прогнозируемого планирования деятельности потребителей, так и производителей электрической энергии, а также способствует развитию прозрачного, конкурентного и ликвидного рынка электроэнергии в Украине», — прокомментировал Генеральный директор Украинской энергетической биржи Александр Коваленко.
Участникам предложили электроэнергию с поставкой в августе-сентябре
В ходе аукционов, состоявшихся 13 июля 2026 года, участникам рынка предложили стандартные продукты со сроками поставки электроэнергии в августе и сентябре.
Новый механизм позволяет небытовым потребителям заранее фиксировать цену и объем электроэнергии на длительный период, что должно повысить прогнозируемость затрат и снизить влияние ценовых колебаний на рынке.