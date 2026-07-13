Азербайджан увеличил поставки газа в ЕС на 65% Сегодня 21:34 — Энергетика

Азербайджан увеличил поставки газа в ЕС на 65%

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину поставки азербайджанского природного газа в Европейский Союз выросли на 65%, и Азербайджан готов наращивать добычу в дальнейшем.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, общаясь с журналистами на IV Глобальном медиафоруме в Шуше, сообщает корреспондент Укринформа.

«После начала российской войны спрос на азербайджанский газ резко возрос. Европейская комиссия обратилась к нам с просьбой максимально быстро увеличить добычу. И мы это сделали. Поставки газа в Европейский Союз выросли на 65%, и они продолжат расти», — сказал Алиев.

По его словам, у Азербайджана есть потенциал для дальнейшего увеличения добычи благодаря запуску нового газового месторождения ACG Deep Gas, наращиванию производства на действующих месторождениях и развитию возобновляемой энергетики, которая позволит высвободить дополнительные объемы газа для экспорта.

Президент Азербайджана отметил, что сейчас главным препятствием является недостаточная пропускная способность существующей газотранспортной инфраструктуры.

«Необходимо расширять существующую транспортную инфраструктуру. Но препятствием является „зеленый курс“ Европы. Европейские банки неохотно финансируют проекты, связанные с ископаемым топливом. Поэтому возникает вопрос, откуда привлечь средства для увеличения пропускной способности газопроводов», — отметил он.

Алиев также подчеркнул, что Баку заинтересован в долгосрочных соглашениях с европейскими партнерами, которые позволят окупить инвестиции в увеличение добычи.

«Для того чтобы существенно нарастить производство, необходимы крупные инвестиции. Если же в определенный момент нам скажут: „Спасибо, нам больше не нужен ваш газ“, что тогда делать? Именно поэтому нам нужны долгосрочные контракты», — сказал президент.

Он добавил, что Азербайджан также работает над диверсификацией экспорта энергоресурсов и уже приступил к поставкам газа в Сирию и рассматривает возможность выхода через Сирию на рынки стран Ближнего Востока.

Как сообщалось, 13−14 июля в азербайджанском городе Шуша проходит IV Глобальный медиафорум, посвященный роли медиа в содействии миру, восстановлении доверия и противодействии дезинформации. В мероприятии принимают участие представители 150 ведущих мировых медиа, представители международных организаций, научного и экспертного сообщества из 54 стран.

Укрінформ По материалам:

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