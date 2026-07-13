С октября украинцы получат обновленные платежки за газ (детали) Сегодня 10:00 — Личные финансы

С октября украинцы получат обновленные платежки за газ (детали)

С октября 2026 года украинцы получат обновленные платежные документы за распределение природного газа. Изменения, которые вступят в силу с 1 октября 2026 года, утвердила Национальная комиссия по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Причины

Изменения заработают в рамках требований Директивы Европейского союза (ЕС) 2024/1788, которая является важным инструментом в формировании долгосрочной энергетической стратегии, пишет novyny.live

Изменения, которые вступят в силу с 1 октября 2026 г., утвердила Национальная комиссия по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Для чего это

Имплементация Директивы ЕС 1788/202 является не только юридическим обязательством, но и стратегической необходимостью для Украины, возможностью модернизировать энергосектор, интегрироваться в европейский энергорынок и внести свой вклад в глобальную борьбу с изменениями климата.

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Кого будет касаться

Изменения затронут платежные документы за распределение природного газа для бытовых потребителей.

Новые требования к платежкам должны повысить прозрачность и понятность информации для потребителей в них и приведут нормы украинского законодательства в соответствие с Директивой ЕС 1788/2024, диктующей правила выставления счетов в газовом секторе.

Какие нововведения

Постановление № 541 Нацкомиссии будет предусматривать сразу несколько нововведений в виде:

Четкого перечня информации, обязательной к размещению в платежном документе, согласно требованиям закона «О рынке природного газа» и норм ЕС;

Единого шаблона, образца и формы счета для операторов украинских газораспределительных сетей;

Возможности получать единый счет за распределение и поставку газа (на одном листе, где будут равные условия для всех поставщиков);

Актуальной информации от регулятора, которая должна обновляться на регулярной основе;

Выбора формы счета по усмотрению потребителя (бумажной или электронной).

Операторы газораспределительных сетей обязаны выполнить новые условия относительно соответствующих платежных документов до 1 октября 2026 года.

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Напомним, ранее поставщики газа для бытовых потребителей обнародовали ценники на июль . На украинском рынке сейчас работает 8 компаний. Четыре из них предлагают только годовые тарифы, еще четыре — как годовые, так и месячные переменные.

Годовые предложения традиционно не изменились. Они колеблются от 7,96 до 9,99 грн за куб. Месячные предложения по сравнению с июнем снизились. Месячные ценники колеблются от 8,46 до 27,99 грн. за метр кубический.

Процедура расчета тоже останется без изменений. Потребителям в дальнейшем необходимо будет подавать данные счетчика до 5 числа, а оплачивать счета не позднее 25 числа.

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