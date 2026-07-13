Правительство расширило выплаты военным после российского плена: кто сможет получать 50 тысяч гривен Сегодня 08:36 — Личные финансы

Освобожденные из плена военные, нуждающиеся в длительном лечении, будут получать 50 000 грн ежемесячно

Кабинет Министров принял решение о расширении возможности получения ежемесячной денежной выплаты в размере 50 тыс. грн для защитников и защитниц, которым после освобождения из российского плена требуется длительное стационарное лечение.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Задача государства должна обеспечить достойную жизнь всех защитников и защитниц, переживших бесчеловечные условия российского плена», — отметила Свириденко.

Кто сможет получить выплату

Право на ежемесячную выплату будут иметь защитники и защитницы, нуждающиеся в стационарном лечении более 30 дней из-за заболевания, ранения, контузии или увечья.

Кроме того, выплату смогут получать находившиеся в плену полицейские и представители службы гражданской защиты.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что после освобождения из плена государство гарантирует военнослужащим единовременное финансовое пособие, ежегодные выплаты, лечение, дополнительный отпуск и ряд социальных гарантий. Единовременную выплату 100 000 гривен может лично получить освобожденный из плена.

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Предусмотрено и ежегодное пособие в размере 100 тыс. грн. за каждый год пребывания в плену.

Во время пребывания в плену сохраняется выплата денежного довольствия по последнему месту службы (в том числе дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен).

Также мы писали , что граждане, пережившие плен или незаконное лишение свободы в результате войны, смогут бесплатно восстановить утраченное водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства в сервисных центрах МВД.

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