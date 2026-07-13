0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство расширило выплаты военным после российского плена: кто сможет получать 50 тысяч гривен

Личные финансы
73
Освобожденные из плена военные, нуждающиеся в длительном лечении, будут получать 50 000 грн ежемесячно
Освобожденные из плена военные, нуждающиеся в длительном лечении, будут получать 50 000 грн ежемесячно
Кабинет Министров принял решение о расширении возможности получения ежемесячной денежной выплаты в размере 50 тыс. грн для защитников и защитниц, которым после освобождения из российского плена требуется длительное стационарное лечение.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
«Задача государства должна обеспечить достойную жизнь всех защитников и защитниц, переживших бесчеловечные условия российского плена», — отметила Свириденко.
Место для вашей рекламы

Кто сможет получить выплату

Право на ежемесячную выплату будут иметь защитники и защитницы, нуждающиеся в стационарном лечении более 30 дней из-за заболевания, ранения, контузии или увечья.
Кроме того, выплату смогут получать находившиеся в плену полицейские и представители службы гражданской защиты.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что после освобождения из плена государство гарантирует военнослужащим единовременное финансовое пособие, ежегодные выплаты, лечение, дополнительный отпуск и ряд социальных гарантий. Единовременную выплату 100 000 гривен может лично получить освобожденный из плена.
Читайте также
Предусмотрено и ежегодное пособие в размере 100 тыс. грн. за каждый год пребывания в плену.
Во время пребывания в плену сохраняется выплата денежного довольствия по последнему месту службы (в том числе дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен).
Также мы писали, что граждане, пережившие плен или незаконное лишение свободы в результате войны, смогут бесплатно восстановить утраченное водительское удостоверение или свидетельство о регистрации транспортного средства в сервисных центрах МВД.
По материалам:
Finance.ua
ВыплатыСоцвыплатыФинансовая помощь
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems