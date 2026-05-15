Кабмин упростил регистрацию детей для семей пленных и пропавших без вести Сегодня 09:33 — Личные финансы

В Украине упростили правила регистрации и снятия с места жительства детей для семей военнопленных и пропавших без вести. Теперь для оформления услуги не требуется согласие второго родителя, если он имеет соответствующий статус.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Продолжаем адаптировать государственные сервисы к жизненным реалиям. Правительство обновило правила регистрации и снятия с места жительства, чтобы поддержать семьи защитников, убрать лишнюю бюрократию и отменить сбор ненужных справок», — говорится в сообщении.

Что меняется

Согласно обновленным правилам, для регистрации или снятия с места жительства малолетнего ребенка больше не требуется согласие второго родителя, если он:

имеет статус пропавшего без вести;

находится в плену.

В таких случаях ребенка будут регистрировать по адресу родителя, который подает заявление на оформление услуги.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что иногда родственники или знакомые просят прописать кого-то в квартире. И владелец соглашается помочь, но такая регистрация напрямую влияет на расходы, социальные выплаты и может обернуться проблемами при выписке. Следовательно, регистрация места жительства дает человеку право пользоваться жильем, даже если он не имеет доли в собственности.

Также мы писали , какова стоимость переоформления квартиры в 2026 году. Размер налогов при продаже квартиры зависит от нескольких факторов: статуса продавца, срока владения недвижимостью и количества сделок за год. Эти условия оказывают непосредственное влияние на ставку НДФЛ. Чтобы избежать непонятных ситуаций, переплат и других проблем с уплатой обязательных налогов и сборов при переоформлении квартиры, следует обратиться к опытному риэлтору.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.