НКЦБФР представила новую концепцию управления пенсионными активами

НКЦБФР презентовала концепцию нового законопроекта о добровольных пенсионных фондах, который должен реформировать систему негосударственного пенсионного обеспечения и создать основу для развития накопительной пенсионной системы в Украине.
Об этом идет речь на сайте Комиссии.
Документ подготовлен в рамках проекта FINMAR, направленного на приближение украинского законодательства к нормам ЕС и международным стандартам финансовых рынков.

Что известно о предложении

Концепция предусматривает имплементацию европейских директив в сфере профессионального пенсионного обеспечения, а также усиление защиты пенсионных накоплений участников третьего уровня пенсионной системы.
Одним из ключевых элементов законопроекта станет новая модель управления пенсионными активами.
Она предусматривает:
  • создание пенсионной компании с системой корпоративного управления;
  • внедрение механизмов внутреннего контроля;
  • новые подходы к управлению пенсионными активами и деятельностью фондов.
Также во время презентации участникам представили механизм трансформации действующих негосударственных пенсионных фондов в добровольные пенсионные фонды согласно новой модели регулирования.
Отдельно разработчики очертили вопросы, которые еще требуют дальнейшего обсуждения. Среди них:
  • гарантии для участников пенсионных схем;
  • возможность трансграничной деятельности пенсионных фондов;
  • особенности налогового режима для системы добровольного пенсионного обеспечения

Справка Finance.ua:

  • ранее мы сообщали, что в перечне требований Международного валютного фонда к Украине появились новые пункты, относящиеся к пенсионной системе;
  • в то же время стало известно, что Минсоцполитики разрабатывает пенсионную реформу, ключевым отличием которой станет отказ от обязательной накопительной системы. Вместо абсолютно обязательной системы хотим ввести добровольную с автозаписью. Подробно об этом рассказывали здесь ;
  • нардеп Даниил Гетманцев заявлял, что солидарная система пенсий в Украине не справедлива. Так, более 7 миллионов украинских пенсионеров живут за чертой бедности.
