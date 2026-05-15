НКЦБФР представила новую концепцию управления пенсионными активами Сегодня 13:05 — Личные финансы

НКЦБФР презентовала концепцию нового законопроекта о добровольных пенсионных фондах, который должен реформировать систему негосударственного пенсионного обеспечения и создать основу для развития накопительной пенсионной системы в Украине.

Об этом идет речь на сайте Комиссии.

Документ подготовлен в рамках проекта FINMAR, направленного на приближение украинского законодательства к нормам ЕС и международным стандартам финансовых рынков.

Что известно о предложении

Концепция предусматривает имплементацию европейских директив в сфере профессионального пенсионного обеспечения, а также усиление защиты пенсионных накоплений участников третьего уровня пенсионной системы.

Одним из ключевых элементов законопроекта станет новая модель управления пенсионными активами.

Она предусматривает:

создание пенсионной компании с системой корпоративного управления;

внедрение механизмов внутреннего контроля;

новые подходы к управлению пенсионными активами и деятельностью фондов.

Также во время презентации участникам представили механизм трансформации действующих негосударственных пенсионных фондов в добровольные пенсионные фонды согласно новой модели регулирования.

Отдельно разработчики очертили вопросы, которые еще требуют дальнейшего обсуждения. Среди них:

гарантии для участников пенсионных схем;

возможность трансграничной деятельности пенсионных фондов;

особенности налогового режима для системы добровольного пенсионного обеспечения

Справка Finance.ua:

ранее мы сообщали, что в перечне требований Международного валютного фонда к Украине появились новые пункты, относящиеся к пенсионной системе;

в то же время стало известно, что Минсоцполитики разрабатывает пенсионную реформу, ключевым отличием которой станет отказ от обязательной накопительной системы . Вместо абсолютно обязательной системы хотим ввести добровольную с автозаписью. Подробно об этом рассказывали здесь ;



нардеп Даниил Гетманцев заявлял, что солидарная система пенсий в Украине не справедлива. Так, более 7 миллионов украинских пенсионеров живут за чертой бедности.

