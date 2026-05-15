Финансовая сторона жизни украинцев в Европе: доходы и оплата труда

Сегодня
в странах Европы живут миллионы украинцев
— это и те, которые выехали на учебу или
работу еще до полномасштабной войны, и
те, кто оказался за границей после 2022
года. Для многих из них работа в европейских
странах перестала быть временным
решением и превратилась в новую финансовую
реальность с собственным уровнем
зарплат, расходов и возможностей.
Заработки
украинцев в Европе часто значительно
превышают доходы в Украине. В то же время
более высокие затраты на повседневную
жизнь существенно меняют картину: после
базовых расходов реальный доход нередко
оказывается более скромным, чем кажется
с первого взгляда.
Так
сколько же украинцы зарабатывают в
Польше, Германии, Чехии и других
европейских странах? Как отличаются
доходы в зависимости от сферы занятости
и какую часть зарплаты съедают налоги
и расходы на жилье, питание и транспорт?
В
2026 году средние доходы украинцев в
странах Европы значительно превышают
украинские показатели, но в то же время
остаются ниже среднего уровня оплаты
труда в ЕС.
По
данным Госстата, средняя зарплата в
Украине в феврале-марте 2026 составляет
около 28 300 грн, или примерно 550 евро в
месяц. Для сравнения, средняя зарплата
в Евросоюзе составляет около 3155 евро
на руки.
В
то же время доходы украинцев за границей
часто ниже средних показателей в этих
странах. Это объясняется тем, что
значительная часть мигрантов работает
не по специальности — в логистике,
производстве, сельском хозяйстве, сфере
услуг или на сезонных работах, где
зарплаты, как правило, близки к минимальному
уровню.
Отметим,
что при анализе зарплат в Европе важно
различать брутто (gross) и нетто (netto).
Брутто
- это зарплата до вычета налогов и
социальных взносов, то есть сумма,
указанная в трудовом контракте.
Нетто
- это фактическая сумма, которую
работник получает на руки после уплаты
налога на доходы и социальных взносов
(пенсионное, медицинское и другие виды
страхования).
В
большинстве стран ЕС по зарплате
отчисляется 20−35%, поэтому реальный доход
составляет примерно 65−80% от брутто-зарплаты.
Конкретно показатель нетто более точно
отображает настоящий доход человека и
его способности для ежедневных расходов.
Польша
Польша
остается одним из главных направлений
трудовой миграции украинцев. В 2026 году
средняя зарплата украинских работников
составляет около 8 750 злотых брутто в
месяц (около 2 тыс. евро или около 100 тыс.
грн). После уплаты налогов и социальных
взносов это примерно 6500−7000 злотых
нетто, то есть 1500−1650 евро на руки.
В
логистическом секторе или на складах
зарплаты могут достигать 9 тыс. злотых
брутто, что соответствует примерно
6700−7200 злотых нетто. Минимальная зарплата
в Польше с 2026 года составляет 4806 злотых
брутто, что после налогов равно примерно
3606 злотых нетто — около 850 евро или 43
тыс. грн в месяц.
В
Германии средняя зарплата украинцев
составляет примерно 4250 евро брутто в
месяц. После налогов это обычно 2400−2700
евро нетто в зависимости от налогового
класса и семейного положения.
Квалифицированные
специалисты, в частности в IT, инженерии
или медицине, могут получать от 3000 евро
нетто и больше.
А
работники без специализации часто
зарабатывают около 2200−2500 евро нетто.
Минимальная почасовая ставка в 2026 году
составляет примерно 13,90 евро в час
брутто. При полной занятости (170−175 часов
в месяц) это дает около 2400 евро нетто в
месяц.
Чехия
В
Чехии минимальная зарплата в 2026 году
составляет 22 400 чешских крон брутто
(примерно 900 евро). После налогов это
примерно 18−19 тыс. крон нетто (740−780
евро).
Большинство
украинцев, занятых в производстве или
логистике, получают 30−32 тыс. крон брутто
в месяц. После отчислений это примерно
24−26 тыс. крон нетто, то есть 1200−1300 евро
на руки. Средний уровень доходов украинцев
в Чехии оценивается примерно в 1900−2
тыс. евро нетто в месяц, если учитывать
более квалифицированные позиции.
Нидерланды
и другие страны
В
Нидерландах минимальная зарплата в
2026 году составляет примерно 2 311 евро
брутто в месяц. После налогов это примерно
1700−1900 евро нетто. На работах в сельском
хозяйстве, логистике или на складах
украинцы обычно получают 1600−2000 евро
на руки.
Подобная
ситуация наблюдается и в других странах
Западной Европы. В Норвегии, Австрии,
Франции или Нидерландах украинские
работники часто зарабатывают 1−2 тыс.
евро нетто, в то время как средние доходы
местных работников могут составлять 2
500−4 тыс. евро нетто.
Эта
разница объясняется прежде всего
структурой рынка труда: многие украинцы
работают в секторах с более низкой
квалификацией, тогда как местные
работники чаще занимают профессиональные
и управленческие должности.
Различия
по сферам занятости
От
того, в какой сфере работает украинец
в Европе, фактически зависит весь
сценарий его жизни, горизонты возможностей
и ощущение стабильности.
В
сферах IT, инженерии, проектирования или
медицины украинцы оказываются совсем
в другой финансовой реальности. Здесь
зарплаты часто соответствуют высокому
уровню.
В
Польше, Германии, Нидерландах или
Норвегии программисты, инженеры или
врачи с подтвержденной квалификацией
и знанием языка получают от 3 до 5 тысяч
евро на руки и более. Это уже не о
выживании, а о полноценной интеграции:
комфортное жилье, финансовая подушка,
инвестиции в образование детей или
собственное развитие.
Для
этой группы разница между Украиной и
Европой ощущается наиболее резко. Более
высокие налоги компенсируются
стабильностью, понятными правилами
игры и доступом к социальным услугам.
Во многих случаях такие специалисты
уже не просто адаптируются к рынку, они
становятся его важной частью, закрывая
дефицит кадров в ключевых отраслях.
На
другом полюсе — логистика, производство,
склады и заводы. Именно здесь сосредоточена
самая большая часть украинских работников
в Европе. Эти вакансии дают быстрый
доступ к работе, но имеют свою цену:
интенсивные нагрузки, скользящий график,
ночные смены и часто — удаленность от
места жительства.
Уровень
доходов здесь выглядит так: Польша —
1500−1650 евро, Германия — 2200−2500 евро,
Чехия — 1200−1300 евро. Это гораздо больше,
чем средняя зарплата в Украине. Но в
условиях европейских цен такой доход
формирует совсем другую экономику
жизни: значительную часть заработанного
съедают аренда, транспорт, коммунальные
расходы и питание.
Для
многих украинцев эти работы становятся
своеобразной финансовой опорой: они не
всегда дают профессиональное развитие,
но обеспечивают стабильный доход,
легальный статус и возможность
поддерживать семью в Украине или
откладывать средства.
Отдельный
сегмент — это HoReCa (рестораны, отели,
кафе), бытовые услуги и сельское хозяйство.
Украинцы здесь составляют значительную
часть рабочей силы, но финансовые условия
зачастую менее прозрачны. В этих областях
зарплаты обычно колеблются возле
минимального уровня, а часть занятости
остается неофициальной или частично
легализованной. Это означает меньшую
социальную защиту и более высокую
зависимость от работодателя.
Работа
в кухнях, фермах или уборке часто требует
значительных физических усилий и
времени, но не всегда гарантирует
пропорциональный доход. Финансовая
жизнь здесь — это постоянный баланс
между затратами, нестабильным графиком
и стремлением перейти в более
квалифицированный сегмент.
Постепенно
формируется еще одна группа украинцев
— те, кто выходит за пределы классической
трудовой миграции. Это фрилансеры,
консультанты, преподаватели, переводчики,
специалисты креативных и цифровых
профессий. Они могут жить в Европе, но
работать с международными или украинскими
компаниями дистанционно. Их доходы
часто соответствуют уровню квалифицированных
специалистов, но структура расходов
более гибкая: можно выбирать более
дешевое жилье, меньше тратить на транспорт
и оптимизировать бюджет.
Для
этой группы финансовая модель меняется:
речь уже не только о «заработать больше,
чем в Украине», но и о том, как эффективно
управлять доходами между двумя
экономическими реальностями — европейской
и украинской.
Структура
базовых расходов украинцев в Европе
Финансовая
картина жизни украинцев в Европе состоит
не только из зарплаты. Решающую роль
играет то, как эти деньги распределяются,
и именно здесь часто исчезает чувство
«высоких европейских доходов».
Самая
большая статья расходов — жилье. Именно
аренда первой съедает значительную
часть бюджета и часто определяет все
остальные финансовые решения. В крупных
городах, таких как Варшава, Берлин, Прага
или Амстердам, однокомнатная квартира
может стоить от 700 до 1 200 евро в месяц.
Для человека со средним доходом это
означает, что треть, а иногда и половина
зарплаты сразу идет на базовую потребность
— крыша над головой.
Именно
поэтому многие украинцы выбирают
компромиссные варианты: общую аренду,
проживание в пригородах или даже
общежития от работодателя. Это позволяет
снизить расходы, но в то же время влияет
на комфорт жизни и ощущение стабильности.
В
городах поменьше аренда действительно
дешевле, однако там и меньше возможностей
для работы, поэтому выбор жилья часто
становится балансом между ценой и
доступом к доходу.
Транспорт
и ежедневные расходы — еще одна статья,
которая в Украине часто недооценивается.
В европейских реалиях это не только
проезд в общественном транспорте, но и
расходы на автомобиль, горючее, страхование
или парковку. Вместе с коммунальными
платежами — электроэнергией, отоплением,
водой, интернетом — они формируют еще
одну весомую часть бюджета. Особенно
ощутимы эти расходы зимой, когда счета
за энергоносители могут существенно
возрасти.
Отдельно
стоит упомянуть налоги — хотя формально
они «невидимы», ведь отчисляются еще
до выплаты зарплаты, их влияние на
финансовую реальность является ключевым.
В
большинстве стран ЕС работник получает
на руки только часть
заявленного дохода, и именно эта сумма
определяет его реальные возможности.
В отдельных странах, таких как Германия,
государство частично компенсирует
расходы — например, на дорогу до работы,
— но в целом налоговая нагрузка остается
одним из главных факторов, «корректирующих»
ожидания от зарплаты.
В
результате даже относительно высокие
доходы начинают выглядеть по-другому,
когда их накладывают на повседневные
расходы. Например, украинец, работающий
в логистике в Польше и получающий около
1700−1800 евро на руки, после оплаты жилья,
питания и базовых потребностей часто
располагает всего несколькими сотнями
евро. Эти деньги идут на все остальное
— от одежды и мобильной связи до переводов
семье в Украину или минимальных
сбережений.
Похожая
ситуация и в Германии: даже при доходе
около 2500 евро на руки после всех расходов
остается сумма, которая уже не выглядит
такой большой в контексте европейского
уровня жизни. Она позволяет откладывать
или жить более или менее комфортно, но
не создает ощущения финансовой «легкости»,
которое часто ассоциируется с работой
в ЕС.
Вывод
Украинцы
в Европе сегодня зарабатывают в среднем
в 1,5−4, а иногда и в 5 раз больше, чем в
Украине. В то же время, даже при таких
доходах они часто остаются в нижнем
сегменте рынка труда по сравнению с
местными работниками, выполняющими
аналогичную работу.
Уровень
оплаты за границей напрямую зависит от
того, насколько человек интегрируется
в новую экономическую реальность. Одним
из ключевых барьеров остается язык: без
владения им доступ к более оплачиваемым
позициям существенно ограничен. Владение
языком и подтвержденная квалификация
открывают совсем другой уровень доходов
— в некоторых случаях разница может
составлять два-три раза.
Большое
значение имеет и то, где человек работает.
В крупных городах и регионах с дефицитом
кадров зарплаты действительно выше, но
вместе с ними растет и стоимость жизни,
прежде всего, аренды жилья. В результате
номинально больший доход не всегда
означает больше денег на руках после
всех расходов.
На
этом фоне особенно ощутимой становится
разница с Украиной. Дома гораздо проще
решается жилищный вопрос — многие имеют
собственное жилье или доступ к нему
через семью. Родной язык, знакомая
система образования и понятный рынок
труда также дают конкурентное преимущество,
которое за границей приходится бороться
заново.
В
итоге уровень дохода украинца за рубежом
— это не только цифра на карте, а сочетание
языка, квалификации, условий труда и
расходов, которые определяют, сколько
денег на самом деле остается для жизни.