Финансовая сторона жизни украинцев в Европе: доходы и оплата труда

Зарплаты украинцев в Европе

Сегодня в странах Европы живут миллионы украинцев — это и те, которые выехали на учебу или работу еще до полномасштабной войны, и те, кто оказался за границей после 2022 года. Для многих из них работа в европейских странах перестала быть временным решением и превратилась в новую финансовую реальность с собственным уровнем зарплат, расходов и возможностей.

Заработки украинцев в Европе часто значительно превышают доходы в Украине. В то же время более высокие затраты на повседневную жизнь существенно меняют картину: после базовых расходов реальный доход нередко оказывается более скромным, чем кажется с первого взгляда.

Так сколько же украинцы зарабатывают в Польше, Германии, Чехии и других европейских странах? Как отличаются доходы в зависимости от сферы занятости и какую часть зарплаты съедают налоги и расходы на жилье, питание и транспорт?

Общий уровень зарплат украинцев в Европе

В 2026 году средние доходы украинцев в странах Европы значительно превышают украинские показатели, но в то же время остаются ниже среднего уровня оплаты труда в ЕС.

По данным Госстата, средняя зарплата в Украине в феврале-марте 2026 составляет около 28 300 грн, или примерно 550 евро в месяц. Для сравнения, средняя зарплата в Евросоюзе составляет около 3155 евро на руки.

В то же время доходы украинцев за границей часто ниже средних показателей в этих странах. Это объясняется тем, что значительная часть мигрантов работает не по специальности — в логистике, производстве, сельском хозяйстве, сфере услуг или на сезонных работах, где зарплаты, как правило, близки к минимальному уровню.

Отметим, что при анализе зарплат в Европе важно различать брутто (gross) и нетто (netto).

Брутто - это зарплата до вычета налогов и социальных взносов, то есть сумма, указанная в трудовом контракте.

- это зарплата до вычета налогов и социальных взносов, то есть сумма, указанная в трудовом контракте. Нетто - это фактическая сумма, которую работник получает на руки после уплаты налога на доходы и социальных взносов (пенсионное, медицинское и другие виды страхования).

В большинстве стран ЕС по зарплате отчисляется 20−35%, поэтому реальный доход составляет примерно 65−80% от брутто-зарплаты. Конкретно показатель нетто более точно отображает настоящий доход человека и его способности для ежедневных расходов.

Польша

Польша остается одним из главных направлений трудовой миграции украинцев. В 2026 году средняя зарплата украинских работников составляет около 8 750 злотых брутто в месяц (около 2 тыс. евро или около 100 тыс. грн). После уплаты налогов и социальных взносов это примерно 6500−7000 злотых нетто, то есть 1500−1650 евро на руки.

В логистическом секторе или на складах зарплаты могут достигать 9 тыс. злотых брутто, что соответствует примерно 6700−7200 злотых нетто. Минимальная зарплата в Польше с 2026 года составляет 4806 злотых брутто, что после налогов равно примерно 3606 злотых нетто — около 850 евро или 43 тыс. грн в месяц.

Германия

В Германии средняя зарплата украинцев составляет примерно 4250 евро брутто в месяц. После налогов это обычно 2400−2700 евро нетто в зависимости от налогового класса и семейного положения.

Квалифицированные специалисты, в частности в IT, инженерии или медицине, могут получать от 3000 евро нетто и больше.

А работники без специализации часто зарабатывают около 2200−2500 евро нетто. Минимальная почасовая ставка в 2026 году составляет примерно 13,90 евро в час брутто. При полной занятости (170−175 часов в месяц) это дает около 2400 евро нетто в месяц.

Чехия

В Чехии минимальная зарплата в 2026 году составляет 22 400 чешских крон брутто (примерно 900 евро). После налогов это примерно 18−19 тыс. крон нетто (740−780 евро).

Большинство украинцев, занятых в производстве или логистике, получают 30−32 тыс. крон брутто в месяц. После отчислений это примерно 24−26 тыс. крон нетто, то есть 1200−1300 евро на руки. Средний уровень доходов украинцев в Чехии оценивается примерно в 1900−2 тыс. евро нетто в месяц, если учитывать более квалифицированные позиции.

Нидерланды и другие страны

В Нидерландах минимальная зарплата в 2026 году составляет примерно 2 311 евро брутто в месяц. После налогов это примерно 1700−1900 евро нетто. На работах в сельском хозяйстве, логистике или на складах украинцы обычно получают 1600−2000 евро на руки.

Подобная ситуация наблюдается и в других странах Западной Европы. В Норвегии, Австрии, Франции или Нидерландах украинские работники часто зарабатывают 1−2 тыс. евро нетто, в то время как средние доходы местных работников могут составлять 2 500−4 тыс. евро нетто.

Эта разница объясняется прежде всего структурой рынка труда: многие украинцы работают в секторах с более низкой квалификацией, тогда как местные работники чаще занимают профессиональные и управленческие должности.

Различия по сферам занятости

От того, в какой сфере работает украинец в Европе, фактически зависит весь сценарий его жизни, горизонты возможностей и ощущение стабильности.

В сферах IT, инженерии, проектирования или медицины украинцы оказываются совсем в другой финансовой реальности. Здесь зарплаты часто соответствуют высокому уровню.

В Польше, Германии, Нидерландах или Норвегии программисты, инженеры или врачи с подтвержденной квалификацией и знанием языка получают от 3 до 5 тысяч евро на руки и более. Это уже не о выживании, а о полноценной интеграции: комфортное жилье, финансовая подушка, инвестиции в образование детей или собственное развитие.

Зарплаты в медицине, источник фото: pexels

Для этой группы разница между Украиной и Европой ощущается наиболее резко. Более высокие налоги компенсируются стабильностью, понятными правилами игры и доступом к социальным услугам. Во многих случаях такие специалисты уже не просто адаптируются к рынку, они становятся его важной частью, закрывая дефицит кадров в ключевых отраслях.

На другом полюсе — логистика, производство, склады и заводы. Именно здесь сосредоточена самая большая часть украинских работников в Европе. Эти вакансии дают быстрый доступ к работе, но имеют свою цену: интенсивные нагрузки, скользящий график, ночные смены и часто — удаленность от места жительства.

Уровень доходов здесь выглядит так: Польша — 1500−1650 евро, Германия — 2200−2500 евро, Чехия — 1200−1300 евро. Это гораздо больше, чем средняя зарплата в Украине. Но в условиях европейских цен такой доход формирует совсем другую экономику жизни: значительную часть заработанного съедают аренда, транспорт, коммунальные расходы и питание.

Для многих украинцев эти работы становятся своеобразной финансовой опорой: они не всегда дают профессиональное развитие, но обеспечивают стабильный доход, легальный статус и возможность поддерживать семью в Украине или откладывать средства.

Отдельный сегмент — это HoReCa (рестораны, отели, кафе), бытовые услуги и сельское хозяйство. Украинцы здесь составляют значительную часть рабочей силы, но финансовые условия зачастую менее прозрачны. В этих областях зарплаты обычно колеблются возле минимального уровня, а часть занятости остается неофициальной или частично легализованной. Это означает меньшую социальную защиту и более высокую зависимость от работодателя.

Зарплата в HoReCa, источник фото: pixabay

Работа в кухнях, фермах или уборке часто требует значительных физических усилий и времени, но не всегда гарантирует пропорциональный доход. Финансовая жизнь здесь — это постоянный баланс между затратами, нестабильным графиком и стремлением перейти в более квалифицированный сегмент.

Постепенно формируется еще одна группа украинцев — те, кто выходит за пределы классической трудовой миграции. Это фрилансеры, консультанты, преподаватели, переводчики, специалисты креативных и цифровых профессий. Они могут жить в Европе, но работать с международными или украинскими компаниями дистанционно. Их доходы часто соответствуют уровню квалифицированных специалистов, но структура расходов более гибкая: можно выбирать более дешевое жилье, меньше тратить на транспорт и оптимизировать бюджет.

Для этой группы финансовая модель меняется: речь уже не только о «заработать больше, чем в Украине», но и о том, как эффективно управлять доходами между двумя экономическими реальностями — европейской и украинской.

Структура базовых расходов украинцев в Европе

Финансовая картина жизни украинцев в Европе состоит не только из зарплаты. Решающую роль играет то, как эти деньги распределяются, и именно здесь часто исчезает чувство «высоких европейских доходов».

Самая большая статья расходов — жилье. Именно аренда первой съедает значительную часть бюджета и часто определяет все остальные финансовые решения. В крупных городах, таких как Варшава, Берлин, Прага или Амстердам, однокомнатная квартира может стоить от 700 до 1 200 евро в месяц. Для человека со средним доходом это означает, что треть, а иногда и половина зарплаты сразу идет на базовую потребность — крыша над головой.

Именно поэтому многие украинцы выбирают компромиссные варианты: общую аренду, проживание в пригородах или даже общежития от работодателя. Это позволяет снизить расходы, но в то же время влияет на комфорт жизни и ощущение стабильности.

В городах поменьше аренда действительно дешевле, однако там и меньше возможностей для работы, поэтому выбор жилья часто становится балансом между ценой и доступом к доходу.

Транспорт и ежедневные расходы — еще одна статья, которая в Украине часто недооценивается. В европейских реалиях это не только проезд в общественном транспорте, но и расходы на автомобиль, горючее, страхование или парковку. Вместе с коммунальными платежами — электроэнергией, отоплением, водой, интернетом — они формируют еще одну весомую часть бюджета. Особенно ощутимы эти расходы зимой, когда счета за энергоносители могут существенно возрасти.

Отдельно стоит упомянуть налоги — хотя формально они «невидимы», ведь отчисляются еще до выплаты зарплаты, их влияние на финансовую реальность является ключевым.

В большинстве стран ЕС работник получает на руки только часть заявленного дохода, и именно эта сумма определяет его реальные возможности. В отдельных странах, таких как Германия, государство частично компенсирует расходы — например, на дорогу до работы, — но в целом налоговая нагрузка остается одним из главных факторов, «корректирующих» ожидания от зарплаты.

В результате даже относительно высокие доходы начинают выглядеть по-другому, когда их накладывают на повседневные расходы. Например, украинец, работающий в логистике в Польше и получающий около 1700−1800 евро на руки, после оплаты жилья, питания и базовых потребностей часто располагает всего несколькими сотнями евро. Эти деньги идут на все остальное — от одежды и мобильной связи до переводов семье в Украину или минимальных сбережений.

Похожая ситуация и в Германии: даже при доходе около 2500 евро на руки после всех расходов остается сумма, которая уже не выглядит такой большой в контексте европейского уровня жизни. Она позволяет откладывать или жить более или менее комфортно, но не создает ощущения финансовой «легкости», которое часто ассоциируется с работой в ЕС.

Вывод

Украинцы в Европе сегодня зарабатывают в среднем в 1,5−4, а иногда и в 5 раз больше, чем в Украине. В то же время, даже при таких доходах они часто остаются в нижнем сегменте рынка труда по сравнению с местными работниками, выполняющими аналогичную работу.

Уровень оплаты за границей напрямую зависит от того, насколько человек интегрируется в новую экономическую реальность. Одним из ключевых барьеров остается язык: без владения им доступ к более оплачиваемым позициям существенно ограничен. Владение языком и подтвержденная квалификация открывают совсем другой уровень доходов — в некоторых случаях разница может составлять два-три раза.

Большое значение имеет и то, где человек работает. В крупных городах и регионах с дефицитом кадров зарплаты действительно выше, но вместе с ними растет и стоимость жизни, прежде всего, аренды жилья. В результате номинально больший доход не всегда означает больше денег на руках после всех расходов.

На этом фоне особенно ощутимой становится разница с Украиной. Дома гораздо проще решается жилищный вопрос — многие имеют собственное жилье или доступ к нему через семью. Родной язык, знакомая система образования и понятный рынок труда также дают конкурентное преимущество, которое за границей приходится бороться заново.

В итоге уровень дохода украинца за рубежом — это не только цифра на карте, а сочетание языка, квалификации, условий труда и расходов, которые определяют, сколько денег на самом деле остается для жизни.

