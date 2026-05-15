В Дії запустили е-Карточку налогоплательщика: как оформить для себя и для ребенка
Что изменилось
Что нужно сделать для получения цифровых документов
Чтобы получить налоговый номер
- Укажите ребенка, для которого вы оформляете налоговый номер.
- Укажите, есть ли у ребенка ID-карта или загранпаспорт.
- Отсканируйте документ ребенка или введите УНЗР вручную.
- Подтвердите, что ребенок проживает с вами, если у него нет зарегистрированного места жительства. Заявление может подать только тот родитель, с кем проживает ребенок.
- Подтвердите или укажите контактные данные.
- Проверьте заявление и подпишите его с помощью Дія.Підпис.
Чтобы заказать е-карту для взрослого
- Введите или подтвердите контактные данные.
- Проверьте заявление и подпишите с помощью Дія.Підпис.
- Загрузите е-карту в течение 24 часов.
Чтобы заказать е-карту для ребенка
- Выберите ребенка и при необходимости укажите налоговый номер.
- Подтвердите место жительства ребенка, если оно не зарегистрировано. Подать заявление может только тот родитель, с кем проживает ребенок.
- Введите или подтвердите контактные данные.
- Проверьте заявление и подпишите его с помощью Дія.Підпис.
Какие документы понадобятся
- ваша ID-карта или загранпаспорт в приложении;
- свидетельство о рождении ребенка — оно должно подтянуться автоматически.
- актовая запись о рождении в ГРАГС;
- для детей от 14 до 17 лет — ID-карта;
- зарегистрированное или задекларированное место жительства, если ребенку исполнилось 14 лет. Для ребенка до 14 — достаточно, чтобы один из родителей подтвердил, что ребенок проживает с ним.
Оформление карты налогоплательщика детям за границей
Каждый второй украинец активно ищет работу — исследование
Финансовая сторона жизни украинцев в Европе: доходы и оплата труда
Кабмин упростил регистрацию детей для семей пленных и пропавших без вести
Минимальная зарплата в Польше в 2027 году может вырасти всего на 54 злотых
Работа в Берлине без немецкого: где больше вакансий для иностранцев
В Киеве упростили оформление денежной помощи для ветеранов и военных