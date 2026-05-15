В Дії запустили е-Карточку налогоплательщика: как оформить для себя и для ребенка Сегодня 12:03 — Личные финансы

Электронная карта налогоплательщика с QR-кодом может заказать любой украинец от 14 лет

Теперь е-Карточку налогоплательщика можно оформить в несколько кликов в «Дії» — как для себя, так и для ребенка. Больше не требуется физический бумажный документ. Электронная карта будет иметь такую ​​же юридическую силу, как и бумажная.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Что изменилось

Электронная карта налогоплательщика с QR-кодом может заказать любой украинец от 14 лет самостоятельно, без визита в налоговую.

Родители могут заказать е-карту для себя, а также оформить РНУКНП и е-Карточку для ребенка до 17 лет сразу в цифровом формате. Готовый документ автоматически появится в родительском приложении.

Это изменение работает в том числе и для детей за границей через систему е-консула.

Что нужно сделать для получения цифровых документов

Чтобы получить налоговый номер

Укажите ребенка, для которого вы оформляете налоговый номер. Укажите, есть ли у ребенка ID-карта или загранпаспорт. Отсканируйте документ ребенка или введите УНЗР вручную. Подтвердите, что ребенок проживает с вами, если у него нет зарегистрированного места жительства. Заявление может подать только тот родитель, с кем проживает ребенок. Подтвердите или укажите контактные данные. Проверьте заявление и подпишите его с помощью Дія.Підпис.

Оформить РНУКНП для ребенка может только взрослый, с которым проживает до 17 лет. После этого можно сразу заказать и е-карту налогоплательщика.

Чтобы заказать е-карту для взрослого

Введите или подтвердите контактные данные.

Проверьте заявление и подпишите с помощью Дія.Підпис.



Загрузите е-карту в течение 24 часов.



Чтобы заказать е-карту для ребенка

Выберите ребенка и при необходимости укажите налоговый номер. Подтвердите место жительства ребенка, если оно не зарегистрировано. Подать заявление может только тот родитель, с кем проживает ребенок. Введите или подтвердите контактные данные. Проверьте заявление и подпишите его с помощью Дія.Підпис.

Какие документы понадобятся

Чтобы получить документы, необходимо, чтобы ваш профиль был подтвержден в Дії. А еще:

ваша ID-карта или загранпаспорт в приложении;

свидетельство о рождении ребенка — оно должно подтянуться автоматически.

Чтобы заказать е-карту налогоплательщика, понадобится РНУКНП.

Какие нужны документы ребенка:

актовая запись о рождении в ГРАГС;

для детей от 14 до 17 лет — ID-карта;

зарегистрированное или задекларированное место жительства, если ребенку исполнилось 14 лет. Для ребенка до 14 — достаточно, чтобы один из родителей подтвердил, что ребенок проживает с ним.

Оформление карты налогоплательщика детям за границей

В Министерстве иностранных дел Украины добавили , что родители и другие законные представители могут оформить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП) для детей младше 18 лет, без необходимости выезда в Украину.

Услуга доступна дистанционно через систему «е-Консул» онлайн или лично через ближайшее посольство или консульство Украины за рубежом.

«Это первая в истории украинской консульской службы полностью дистанционная цифровая услуга», — подчеркнул министр Андрей Сибига.

Параллельно министерство работает над расширением услуги и созданием функционала для оформления РНУКНП любому гражданину Украины за границей, который в этом нуждается.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что украинцам больше не нужна отдельная бумажная карточка налогоплательщика. е-Карточка РНУКНП в приложении «Дія» будет иметь такую ​​же юридическую силу.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.