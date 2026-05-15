В Дії запустили е-Карточку налогоплательщика: как оформить для себя и для ребенка

Личные финансы
Электронная карта налогоплательщика с QR-кодом может заказать любой украинец от 14 лет
Теперь е-Карточку налогоплательщика можно оформить в несколько кликов в «Дії» — как для себя, так и для ребенка. Больше не требуется физический бумажный документ. Электронная карта будет иметь такую ​​же юридическую силу, как и бумажная.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Что изменилось

Электронная карта налогоплательщика с QR-кодом может заказать любой украинец от 14 лет самостоятельно, без визита в налоговую.
Родители могут заказать е-карту для себя, а также оформить РНУКНП и е-Карточку для ребенка до 17 лет сразу в цифровом формате. Готовый документ автоматически появится в родительском приложении.
Это изменение работает в том числе и для детей за границей через систему е-консула.
Что нужно сделать для получения цифровых документов

Чтобы получить налоговый номер

  1. Укажите ребенка, для которого вы оформляете налоговый номер.
  2. Укажите, есть ли у ребенка ID-карта или загранпаспорт.
  3. Отсканируйте документ ребенка или введите УНЗР вручную.
  4. Подтвердите, что ребенок проживает с вами, если у него нет зарегистрированного места жительства. Заявление может подать только тот родитель, с кем проживает ребенок.
  5. Подтвердите или укажите контактные данные.
  6. Проверьте заявление и подпишите его с помощью Дія.Підпис.
Оформить РНУКНП для ребенка может только взрослый, с которым проживает до 17 лет. После этого можно сразу заказать и е-карту налогоплательщика.

Чтобы заказать е-карту для взрослого

  • Введите или подтвердите контактные данные.
  • Проверьте заявление и подпишите с помощью Дія.Підпис.
  • Загрузите е-карту в течение 24 часов.

Чтобы заказать е-карту для ребенка

  1. Выберите ребенка и при необходимости укажите налоговый номер.
  2. Подтвердите место жительства ребенка, если оно не зарегистрировано. Подать заявление может только тот родитель, с кем проживает ребенок.
  3. Введите или подтвердите контактные данные.
  4. Проверьте заявление и подпишите его с помощью Дія.Підпис.

Какие документы понадобятся

Чтобы получить документы, необходимо, чтобы ваш профиль был подтвержден в Дії. А еще:
  • ваша ID-карта или загранпаспорт в приложении;
  • свидетельство о рождении ребенка — оно должно подтянуться автоматически.
Чтобы заказать е-карту налогоплательщика, понадобится РНУКНП.
Какие нужны документы ребенка:
  • актовая запись о рождении в ГРАГС;
  • для детей от 14 до 17 лет — ID-карта;
  • зарегистрированное или задекларированное место жительства, если ребенку исполнилось 14 лет. Для ребенка до 14 — достаточно, чтобы один из родителей подтвердил, что ребенок проживает с ним.

Оформление карты налогоплательщика детям за границей

В Министерстве иностранных дел Украины добавили, что родители и другие законные представители могут оформить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП) для детей младше 18 лет, без необходимости выезда в Украину.
Услуга доступна дистанционно через систему «е-Консул» онлайн или лично через ближайшее посольство или консульство Украины за рубежом.
«Это первая в истории украинской консульской службы полностью дистанционная цифровая услуга», — подчеркнул министр Андрей Сибига.
Параллельно министерство работает над расширением услуги и созданием функционала для оформления РНУКНП любому гражданину Украины за границей, который в этом нуждается.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что украинцам больше не нужна отдельная бумажная карточка налогоплательщика. е-Карточка РНУКНП в приложении «Дія» будет иметь такую ​​же юридическую силу.
По материалам:
Finance.ua
Дия
