0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Работа в Берлине без немецкого: где больше вакансий для иностранцев

Личные финансы
14
Уровень должности оказывает существенное влияние на шансы трудоустройства без знания немецкого
Уровень должности оказывает существенное влияние на шансы трудоустройства без знания немецкого
Много иностранцев рассматривают работу в Берлине как возможность для карьерного развития или переезда в Германию. В то же время, одним из главных барьеров для трудоустройства остается незнание немецкого языка.
Об этом пишет Ausnews.de.
Новое исследование показало, что для части вакансий в столице Германии знание немецкого не является обязательным требованием. Аналитики с помощью ИИ-инструмента Hisignal исследовали технологический рынок труда Берлина и определили компании и отрасли, которые чаще всего нанимают англоязычных специалистов.

Почти 20% вакансий в Берлине доступны без знания немецкого

В рамках исследования проанализировали вакансии технологических компаний разного масштаба, размещенные на корпоративных сайтах.
На 12 мая в Берлине было открыто 17 946 вакансий. Из них 3551 позиция, или почти каждая пятая, не требовала знания немецкого языка. Еще 434 вакансии, или 2,4%, отмечали немецкий как желаемый, но не обязательный навык.
Место для вашей рекламы
Таким образом, около 20% всех вакансий в технологическом секторе Берлина доступны для кандидатов без знания немецкого.
В то же время, более 67% вакансий — около 12 165 позиций — предполагают свободное владение языком. Еще примерно 1800 вакансий не содержали языковых требований.

Какие компании чаще всего нанимают англоязычных специалистов

В исследовании сформировали два отдельных рейтинга: компании, которые чаще всего открывают вакансии без требования знания немецкого и работодатели, где английский является основным языком работы.

Топ компаний Берлина, которые нанимают без знания немецкого

Отсортировано по количеству вакансий без немецких. Минимум 5 активных позиций только на английском.
#КомпанияТолько англ.Всего вакансийДоля англ.
1Delivery Hero8610284,30%
2Scalable GmbH8515056,70%
3STARK537174,60%
4Air Apps4747100%
5GetYourGuide466076,70%
6SumUp404588,90%
7AUTO1 Group3719019,50%
8Enpal3719918,60%
9Almedia344575,60%
10Wolt304566,70%
11Deutsche Bank306943,50%
121KOMMA5°2613918,70%
13Zalando253278,10%
14HelloFresh232979,30%
15Trade Republic233271,90%

Компании Берлина, где английский — основной язык работы

Компании, где английский язык по умолчанию. Не менее 10 активных вакансий.
#КомпанияДоля англ.Только англ.Всего вакансий
1Air Apps100%4747
2Intercom100%1313
3Dunia Innovations GmbH100%1313
4Pipedrive100%1111
5Tencent100%1111
6Melotech100%1010
71GLOBAL94,10%1617
8CrazyLabs90,00%910
9Huzzle90,00%910
10SumUp88,90%4045
11Augustus88,20%1517
12Planet86,70%1315
13Omio86,70%1315
14Delivery Hero84,30%86102
15Novanta Inc.83,30%1012
Наиболее открытой для иностранных специалистов оказалась область разработки программного обеспечения.
В этом секторе 739 вакансий не требовали знания немецкого языка — около 41% всех позиций в отрасли.
Высокие показатели также были зафиксированы в финансовом секторе, интернет-компаниях, технологических международных компаниях.
Отдельно аналитики выделили оборонную и космическую промышленность. В этой сфере 57,8% вакансий были доступны только на английском языке. В значительной степени это объясняется активным наймом со стороны берлинской оборонно-технологической компании STARK.

Где без немецкого найти работу тяжелее всего

Меньше англоязычных вакансий в сферах, ориентированных на внутренний рынок Германии:
  • юридические услуги;
  • автомобильная промышленность;
  • недвижимость;
  • розничную торговлю;
  • рекрутинг.
В этих отраслях доля вакансий только на английском языке обычно не превышает 8%, поскольку работникам необходимо взаимодействовать с клиентами, поставщиками и государственными структурами.
Исследование также показало, что уровень должности оказывает существенное влияние на шансы трудоустройства без знания немецкого. Вакансии для руководителей и senior-специалистов в 3,3 раза чаще не требуют знания языка, чем позиции для junior-специалистов.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в Германии к категории с очень низкими доходами принадлежит примерно каждый пятый житель страны, включая значительную часть пенсионеров. Около половины населения находятся в диапазоне средних, низких и очень низких доходов.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ГерманияРаботаВакансии
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems