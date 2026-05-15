Работа в Берлине без немецкого: где больше вакансий для иностранцев

Много иностранцев рассматривают работу в Берлине как возможность для карьерного развития или переезда в Германию. В то же время, одним из главных барьеров для трудоустройства остается незнание немецкого языка.
Новое исследование показало, что для части вакансий в столице Германии знание немецкого не является обязательным требованием. Аналитики с помощью ИИ-инструмента Hisignal исследовали технологический рынок труда Берлина и определили компании и отрасли, которые чаще всего нанимают англоязычных специалистов.
Почти 20% вакансий в Берлине доступны без знания немецкого
В рамках исследования проанализировали вакансии технологических компаний разного масштаба, размещенные на корпоративных сайтах.
На 12 мая в Берлине было открыто 17 946 вакансий. Из них 3551 позиция, или почти каждая пятая, не требовала знания немецкого языка. Еще 434 вакансии, или 2,4%, отмечали немецкий как желаемый, но не обязательный навык.
Таким образом, около 20% всех вакансий в технологическом секторе Берлина доступны для кандидатов без знания немецкого.
В то же время, более 67% вакансий — около 12 165 позиций — предполагают свободное владение языком. Еще примерно 1800 вакансий не содержали языковых требований.
Какие компании чаще всего нанимают англоязычных специалистов
В исследовании сформировали два отдельных рейтинга: компании, которые чаще всего открывают вакансии без требования знания немецкого и работодатели, где английский является основным языком работы.
Топ компаний Берлина, которые нанимают без знания немецкого
Отсортировано по количеству вакансий без немецких. Минимум 5 активных позиций только на английском.
#
Компания
Только англ.
Всего вакансий
Доля англ.
1
Delivery Hero
86
102
84,30%
2
Scalable GmbH
85
150
56,70%
3
STARK
53
71
74,60%
4
Air Apps
47
47
100%
5
GetYourGuide
46
60
76,70%
6
SumUp
40
45
88,90%
7
AUTO1 Group
37
190
19,50%
8
Enpal
37
199
18,60%
9
Almedia
34
45
75,60%
10
Wolt
30
45
66,70%
11
Deutsche Bank
30
69
43,50%
12
1KOMMA5°
26
139
18,70%
13
Zalando
25
32
78,10%
14
HelloFresh
23
29
79,30%
15
Trade Republic
23
32
71,90%
Компании Берлина, где английский — основной язык работы
Компании, где английский язык по умолчанию. Не менее 10 активных вакансий.
#
Компания
Доля англ.
Только англ.
Всего вакансий
1
Air Apps
100%
47
47
2
Intercom
100%
13
13
3
Dunia Innovations GmbH
100%
13
13
4
Pipedrive
100%
11
11
5
Tencent
100%
11
11
6
Melotech
100%
10
10
7
1GLOBAL
94,10%
16
17
8
CrazyLabs
90,00%
9
10
9
Huzzle
90,00%
9
10
10
SumUp
88,90%
40
45
11
Augustus
88,20%
15
17
12
Planet
86,70%
13
15
13
Omio
86,70%
13
15
14
Delivery Hero
84,30%
86
102
15
Novanta Inc.
83,30%
10
12
Наиболее открытой для иностранных специалистов оказалась область разработки программного обеспечения.
В этом секторе 739 вакансий не требовали знания немецкого языка — около 41% всех позиций в отрасли.
Высокие показатели также были зафиксированы в финансовом секторе, интернет-компаниях, технологических международных компаниях.
Отдельно аналитики выделили оборонную и космическую промышленность. В этой сфере 57,8% вакансий были доступны только на английском языке. В значительной степени это объясняется активным наймом со стороны берлинской оборонно-технологической компании STARK.
Где без немецкого найти работу тяжелее всего
Меньше англоязычных вакансий в сферах, ориентированных на внутренний рынок Германии:
юридические услуги;
автомобильная промышленность;
недвижимость;
розничную торговлю;
рекрутинг.
В этих отраслях доля вакансий только на английском языке обычно не превышает 8%, поскольку работникам необходимо взаимодействовать с клиентами, поставщиками и государственными структурами.
Исследование также показало, что уровень должности оказывает существенное влияние на шансы трудоустройства без знания немецкого. Вакансии для руководителей и senior-специалистов в 3,3 раза чаще не требуют знания языка, чем позиции для junior-специалистов.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в Германии к категории с очень низкими доходами принадлежит примерно каждый пятый житель страны, включая значительную часть пенсионеров. Около половины населения находятся в диапазоне средних, низких и очень низких доходов.