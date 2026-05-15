Работа в Берлине без немецкого: где больше вакансий для иностранцев Сегодня 09:04 — Личные финансы

Уровень должности оказывает существенное влияние на шансы трудоустройства без знания немецкого

Много иностранцев рассматривают работу в Берлине как возможность для карьерного развития или переезда в Германию. В то же время, одним из главных барьеров для трудоустройства остается незнание немецкого языка.

Об этом пишет Ausnews.de.

Новое исследование показало, что для части вакансий в столице Германии знание немецкого не является обязательным требованием. Аналитики с помощью ИИ-инструмента Hisignal исследовали технологический рынок труда Берлина и определили компании и отрасли, которые чаще всего нанимают англоязычных специалистов.

Почти 20% вакансий в Берлине доступны без знания немецкого

В рамках исследования проанализировали вакансии технологических компаний разного масштаба, размещенные на корпоративных сайтах.

На 12 мая в Берлине было открыто 17 946 вакансий. Из них 3551 позиция, или почти каждая пятая, не требовала знания немецкого языка. Еще 434 вакансии, или 2,4%, отмечали немецкий как желаемый, но не обязательный навык.

Таким образом, около 20% всех вакансий в технологическом секторе Берлина доступны для кандидатов без знания немецкого.

В то же время, более 67% вакансий — около 12 165 позиций — предполагают свободное владение языком. Еще примерно 1800 вакансий не содержали языковых требований.

Какие компании чаще всего нанимают англоязычных специалистов

В исследовании сформировали два отдельных рейтинга: компании, которые чаще всего открывают вакансии без требования знания немецкого и работодатели, где английский является основным языком работы.

Топ компаний Берлина, которые нанимают без знания немецкого

Отсортировано по количеству вакансий без немецких. Минимум 5 активных позиций только на английском.

# Компания Только англ. Всего вакансий Доля англ. 1 Delivery Hero 86 102 84,30% 2 Scalable GmbH 85 150 56,70% 3 STARK 53 71 74,60% 4 Air Apps 47 47 100% 5 GetYourGuide 46 60 76,70% 6 SumUp 40 45 88,90% 7 AUTO1 Group 37 190 19,50% 8 Enpal 37 199 18,60% 9 Almedia 34 45 75,60% 10 Wolt 30 45 66,70% 11 Deutsche Bank 30 69 43,50% 12 1KOMMA5° 26 139 18,70% 13 Zalando 25 32 78,10% 14 HelloFresh 23 29 79,30% 15 Trade Republic 23 32 71,90%

Компании Берлина, где английский — основной язык работы

Компании, где английский язык по умолчанию. Не менее 10 активных вакансий.

# Компания Доля англ. Только англ. Всего вакансий 1 Air Apps 100% 47 47 2 Intercom 100% 13 13 3 Dunia Innovations GmbH 100% 13 13 4 Pipedrive 100% 11 11 5 Tencent 100% 11 11 6 Melotech 100% 10 10 7 1GLOBAL 94,10% 16 17 8 CrazyLabs 90,00% 9 10 9 Huzzle 90,00% 9 10 10 SumUp 88,90% 40 45 11 Augustus 88,20% 15 17 12 Planet 86,70% 13 15 13 Omio 86,70% 13 15 14 Delivery Hero 84,30% 86 102 15 Novanta Inc. 83,30% 10 12

Наиболее открытой для иностранных специалистов оказалась область разработки программного обеспечения.

В этом секторе 739 вакансий не требовали знания немецкого языка — около 41% всех позиций в отрасли.

Высокие показатели также были зафиксированы в финансовом секторе, интернет-компаниях, технологических международных компаниях.

Отдельно аналитики выделили оборонную и космическую промышленность. В этой сфере 57,8% вакансий были доступны только на английском языке. В значительной степени это объясняется активным наймом со стороны берлинской оборонно-технологической компании STARK.

Где без немецкого найти работу тяжелее всего

Меньше англоязычных вакансий в сферах, ориентированных на внутренний рынок Германии:

юридические услуги;

автомобильная промышленность;

недвижимость;

розничную торговлю;

рекрутинг.

В этих отраслях доля вакансий только на английском языке обычно не превышает 8%, поскольку работникам необходимо взаимодействовать с клиентами, поставщиками и государственными структурами.

Исследование также показало, что уровень должности оказывает существенное влияние на шансы трудоустройства без знания немецкого. Вакансии для руководителей и senior-специалистов в 3,3 раза чаще не требуют знания языка, чем позиции для junior-специалистов.

