В Украине выросли зарплаты врачей: сколько теперь получают медики Сегодня 15:02 — Личные финансы

В апреле 2026 года средняя зарплата врача экстренной медицинской помощи составила 41,7 тыс. грн

В 2026 году в Украине повысили заработные платы врачам. В частности, доходы работников экстренной медицинской помощи выросли более чем на 10 тыс. грн. по сравнению с прошлым годом.

Об этом во время выступления в Верховной Раде сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает 24 Канал.

Зарплаты врачей экстренной помощи превысили 41 тыс. грн

По словам Ляшко, в апреле 2026 года средняя зарплата врача экстренной медицинской помощи составила 41,7 тыс. грн. Это более чем на 10,5 тыс. грн. больше, чем в 2025 году.

Министр также сообщил о росте зарплат в первичном звене медицины. В марте 2026 года средняя зарплата врача «первички» составила 30,5 тыс. грн.

По словам Ляшко, расчет министерства свидетельствует о наличии ресурса для дальнейшего увеличения выплат медикам. В Минздраве считают, что уровень зарплат врачей может вырасти до 35 тыс. грн.

Молодым медикам выплачивают 200 тыс. грн подъемных

Министр также напомнил о государственной программе поддержки молодых специалистов.

Медики, которые согласны работать в прифронтовых районах или сельской местности и подписывают контракт на три года, могут получить 200 тыс. грн подъемных. В 2024 году размер такой выплаты составил 14 тыс. грн.

Кроме того, для медиков предусмотрены программы обеспечения служебным жильем, в частности, в прифронтовых регионах и областных центрах.

Какое повышение прогнозировало правительство

В прошлом году правительство пообещало увеличить заработные платы врачей первичной и экстренной медицинской помощи, а также медиков из прифронтовых регионов, заявила ранее премьер-министр Юлия Свириденко.

Кроме того, премьер заявила и о повышении выплат врачам «первички».

«Мы повысим зарплату медиков: базовая оплата работы врачей первичной и экстренной медицины должна быть не ниже 35 000 гривен», — говорила Свириденко.

Соответственно для обеспечения этих потребностей правительство увеличило финансирование программы медицинских гарантий в бюджете на 2026 год до 191,6 миллиарда гривен — на 16,1 миллиарда больше, чем в 2025 году.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.