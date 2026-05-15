0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине выросли зарплаты врачей: сколько теперь получают медики

Личные финансы
36
В апреле 2026 года средняя зарплата врача экстренной медицинской помощи составила 41,7 тыс. грн
В апреле 2026 года средняя зарплата врача экстренной медицинской помощи составила 41,7 тыс. грн
В 2026 году в Украине повысили заработные платы врачам. В частности, доходы работников экстренной медицинской помощи выросли более чем на 10 тыс. грн. по сравнению с прошлым годом.
Об этом во время выступления в Верховной Раде сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает 24 Канал.

Зарплаты врачей экстренной помощи превысили 41 тыс. грн

По словам Ляшко, в апреле 2026 года средняя зарплата врача экстренной медицинской помощи составила 41,7 тыс. грн. Это более чем на 10,5 тыс. грн. больше, чем в 2025 году.
Министр также сообщил о росте зарплат в первичном звене медицины. В марте 2026 года средняя зарплата врача «первички» составила 30,5 тыс. грн.
По словам Ляшко, расчет министерства свидетельствует о наличии ресурса для дальнейшего увеличения выплат медикам. В Минздраве считают, что уровень зарплат врачей может вырасти до 35 тыс. грн.

Молодым медикам выплачивают 200 тыс. грн подъемных

Министр также напомнил о государственной программе поддержки молодых специалистов.
Медики, которые согласны работать в прифронтовых районах или сельской местности и подписывают контракт на три года, могут получить 200 тыс. грн подъемных. В 2024 году размер такой выплаты составил 14 тыс. грн.
Место для вашей рекламы
Кроме того, для медиков предусмотрены программы обеспечения служебным жильем, в частности, в прифронтовых регионах и областных центрах.

Какое повышение прогнозировало правительство

В прошлом году правительство пообещало увеличить заработные платы врачей первичной и экстренной медицинской помощи, а также медиков из прифронтовых регионов, заявила ранее премьер-министр Юлия Свириденко.
Кроме того, премьер заявила и о повышении выплат врачам «первички».
«Мы повысим зарплату медиков: базовая оплата работы врачей первичной и экстренной медицины должна быть не ниже 35 000 гривен», — говорила Свириденко.
Соответственно для обеспечения этих потребностей правительство увеличило финансирование программы медицинских гарантий в бюджете на 2026 год до 191,6 миллиарда гривен — на 16,1 миллиарда больше, чем в 2025 году.
По материалам:
Телеканал 24
Зарплата
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems