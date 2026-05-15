0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Куда уезжают на пенсию немцы: свежая статистика

Личные финансы
26
По абсолютному количеству проживающих немецких пенсионеров Испания занимает первое место среди всех европейских стран
По абсолютному количеству проживающих немецких пенсионеров Испания занимает первое место среди всех европейских стран
Швейцария остается самой популярной европейской страной среди немцев, проживающих за рубежом. По данным Федерального статистического управления Германии (Destatis), в начале 2025 года там насчитывалось около 329,9 тысяч граждан ФРГ. Однако когда речь идет о пенсионерах, картина меняется: у них есть собственные любимые направления, которые отличаются от общей статистики.
Об этом пишет Ausnews.de.

Миграционные тренды

Согласно данным Eurostat, за последние десять лет количество немцев в Швейцарии выросло примерно на 11% (ориентировочно на 32 000 человек). Учитывая, что население Швейцарии составляет всего девять миллионов, такой интерес немцев к этой стране достаточно значительный.
Не менее популярна и Австрия — она занимает второе место по количеству немецких эмигрантов: там проживает около 239 500 граждан Германии. За десять лет их количество выросло более чем на 40% (прибавилось около 69 000 человек). Вероятно, переезду способствуют два очевидных фактора: общий язык и географическая близость к родине.
Место для вашей рекламы

Где «оседают» пенсионеры

Среди пенсионеров ситуация несколько иная. В Австрии проживает около 31 900 немцев от 65 лет, но это лишь 13,3% от всех немецких граждан в стране. Для сравнения: в Испании доля пожилых немцев вдвое выше — 26,8%. Причем каждый 21-й из них уже пересек рубеж в 80 лет. Это говорит о том, что Испания гораздо сильнее привлекает именно пенсионеров.
По абсолютному количеству проживающих немецких пенсионеров Испания занимает первое место среди всех европейских стран. В начале 2024 года там проживало более 35 000 немцев пенсионного возраста. Однако эта цифра заметно меньше, чем десять лет назад: в 2013 году таких лиц насчитывалось 41 800. Следовательно, в последнее десятилетие Испания постепенно теряет популярность среди немецких пенсионеров.

Новые направления

В то же время другие страны, напротив, привлекают все больше пожилых немцев. Кроме уже упомянутой Австрии, растет количество переселенцев в Швецию, Бельгию, Нидерланды, Болгарию, Венгрию и Италию. Италия при этом особенно отличается: там пенсионеры могут существенно сократить налоговые расходы, что делает эту страну финансово привлекательной.
СтранаНемцев в возрасте 65+
Испания35 334
Австрия31 853
Италия10 032
Венгрия7 991
Бельгия6 610
Швеция5 591
Норвегия2 271
Люксембург2 174
Болгария2 077
Румыния1 779
Чехия1 614
По таким странам как Франция, Швейцария, Великобритания, Хорватия, Польша, Португалия, Дания, Мальта, Лихтенштейн, Греция и Кипр, данные за 2025 год в разрезе по возрасту отсутствуют. В Латвии, Исландии и Литве количество немецких пенсионеров минимально — их там насчитывается всего несколько десятков человек.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в Германии не существует фиксированной «минимальной пенсии» для всех. Размер выплаты зависит от стажа и уплаченных страховых взносов. Каждый год работы превращается в пенсионные баллы, которые и определяют будущую сумму.
Количество пенсионных баллов зависит от уровня доходов: если зарплата примерно соответствует среднему по стране, за год начисляется 1 балл. В дальнейшем эти баллы умножаются на установленную сумму, что и определяет ежемесячную выплату.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ГерманияПенсионер
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems