Куда уезжают на пенсию немцы: свежая статистика

Швейцария остается самой популярной европейской страной среди немцев, проживающих за рубежом. По данным Федерального статистического управления Германии (Destatis), в начале 2025 года там насчитывалось около 329,9 тысяч граждан ФРГ. Однако когда речь идет о пенсионерах, картина меняется: у них есть собственные любимые направления, которые отличаются от общей статистики.

Об этом пишет Ausnews.de.

Миграционные тренды

Согласно данным Eurostat, за последние десять лет количество немцев в Швейцарии выросло примерно на 11% (ориентировочно на 32 000 человек). Учитывая, что население Швейцарии составляет всего девять миллионов, такой интерес немцев к этой стране достаточно значительный.

Не менее популярна и Австрия — она занимает второе место по количеству немецких эмигрантов: там проживает около 239 500 граждан Германии. За десять лет их количество выросло более чем на 40% (прибавилось около 69 000 человек). Вероятно, переезду способствуют два очевидных фактора: общий язык и географическая близость к родине.

Где «оседают» пенсионеры

Среди пенсионеров ситуация несколько иная. В Австрии проживает около 31 900 немцев от 65 лет, но это лишь 13,3% от всех немецких граждан в стране. Для сравнения: в Испании доля пожилых немцев вдвое выше — 26,8%. Причем каждый 21-й из них уже пересек рубеж в 80 лет. Это говорит о том, что Испания гораздо сильнее привлекает именно пенсионеров.

По абсолютному количеству проживающих немецких пенсионеров Испания занимает первое место среди всех европейских стран. В начале 2024 года там проживало более 35 000 немцев пенсионного возраста. Однако эта цифра заметно меньше, чем десять лет назад: в 2013 году таких лиц насчитывалось 41 800. Следовательно, в последнее десятилетие Испания постепенно теряет популярность среди немецких пенсионеров.

Новые направления

В то же время другие страны, напротив, привлекают все больше пожилых немцев. Кроме уже упомянутой Австрии, растет количество переселенцев в Швецию, Бельгию, Нидерланды, Болгарию, Венгрию и Италию. Италия при этом особенно отличается: там пенсионеры могут существенно сократить налоговые расходы, что делает эту страну финансово привлекательной.

Страна Немцев в возрасте 65+ Испания 35 334 Австрия 31 853 Италия 10 032 Венгрия 7 991 Бельгия 6 610 Швеция 5 591 Норвегия 2 271 Люксембург 2 174 Болгария 2 077 Румыния 1 779 Чехия 1 614

По таким странам как Франция, Швейцария, Великобритания, Хорватия, Польша, Португалия, Дания, Мальта, Лихтенштейн, Греция и Кипр, данные за 2025 год в разрезе по возрасту отсутствуют. В Латвии, Исландии и Литве количество немецких пенсионеров минимально — их там насчитывается всего несколько десятков человек.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в Германии не существует фиксированной «минимальной пенсии» для всех. Размер выплаты зависит от стажа и уплаченных страховых взносов. Каждый год работы превращается в пенсионные баллы, которые и определяют будущую сумму.

Количество пенсионных баллов зависит от уровня доходов: если зарплата примерно соответствует среднему по стране, за год начисляется 1 балл. В дальнейшем эти баллы умножаются на установленную сумму, что и определяет ежемесячную выплату.

