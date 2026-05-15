Не все надбавки к пенсии начисляются автоматически: какие нужно оформлять самостоятельно

Часть украинских пенсионеров имеет право на дополнительные выплаты и надбавки, но некоторые из них не назначаются автоматически. Поэтому люди годами могут недополучать надлежащие средства.

Об этом сообщает издание «На пенсии» со ссылкой на адвоката Дмитрия Корсуна.

Он подчеркнул, что причиной недополучения пенсионных надбавок часто становятся ошибки в учете стажа, неучтенный статус, неполный пакет документов или отсутствие заявления в Пенсионный фонд.

Кто имеет право на минимальную пенсию после 65 лет

Для украинцев, достигших 65-летнего возраста, предусмотрен минимальный размер пенсии. Однако такая норма применяется только при наличии необходимого страхового стажа и если человек получает менее 3758 грн.

В таком случае выплата должна быть повышена до установленного минимума. В то же время, по словам адвоката, не все пенсионеры проверяют свои пенсионные дела, поэтому могут получать меньше, чем предусмотрено законом.

Пенсионный фонд автоматически назначает возрастные надбавки части пенсионеров.

Размер доплат зависит от возраста:

после 70 лет — 300 грн;

после 75 лет — 456 грн;

после 80 лет — 570 грн.

Доплата за сверхурочный стаж

В 2026 году право на доплату за сверхурочный стаж имеют:

женщины со стажем более 30 лет;

мужчины со стажем более 35 лет.

За каждый дополнительный год работы после достижения этой нормы пенсионерам должны начислять надбавку. Максимальный размер такой доплаты составляет 25,95 грн за каждый сверхурочный год стажа.

Надбавка за особые заслуги

Право на специальные доплаты имеют пенсионеры с особыми наградами перед государством. К этой категории относятся Герои Украины, почетные доноры, матери-героини, выдающиеся спортсмены и другие лица, определенные законодательством.

По словам Корсуна, именно эти выплаты люди часто теряют из-за того, что прибавка не назначается автоматически. Для ее получения нужно отдельно подать заявление в Пенсионный фонд и предоставить документы, подтверждающие право на повышение пенсии.

Какие выплаты могут получать пенсионеры старше 80 лет

Украинцы старше 80 лет, нуждающиеся в постоянном уходе, могут оформить дополнительную выплату примерно в 1038 грн.

Однако для этого необходимо подтвердить, что пенсионер проживает самостоятельно и действительно нуждается в сторонней помощи. Как отметил адвокат, такие люди часто не оформляют это пособие из-за сложных процедур или недостатка информации относительно необходимых документов.

Какие пенсионные гарантии действуют для участников боевых действий

Для участников боевых действий государство предусмотрело отдельные пенсионные гарантии. В частности:

пенсия не может быть менее 5528 грн;

ежемесячная надбавка составляет 648,75 грн.;

возможные дополнительные доплаты за награды или инвалидность, связанную со службой.

Впрочем, сам статус УБД не означает, что все надбавки уже автоматически учтены в выплатах. Поэтому пенсионерам советуют проверять свои пенсионные дела и уточнять, внесены ли все необходимые данные.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что после ежегодной индексации размер средней пенсии вырос до 7 236 гривен (около 166 $). Это на 14% больше, чем в прошлом году. В то же время почти каждый четвертый пенсионер все еще живет на минимальные суммы. Самые высокие выплаты получают в Киеве, а самые низкие — в Тернопольской области.

