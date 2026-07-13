Кто может уволиться со службы во время войны: полный перечень законных оснований Сегодня 09:04 — Личные финансы

Для оформления увольнения военнослужащий должен предоставить рапорт на имя непосредственного командира

В Украине отдельные категории военнослужащих имеют право на увольнение с военной службы даже во время действия военного положения. Законодательство определяет перечень оснований, по которым это возможно, а также порядок оформления такого увольнения.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

При каких условиях можно уволиться со службы

Одним из оснований для увольнения является достижение предельного возраста пребывания на военной службе. После достижения установленного законом возраста военнослужащий вправе уволиться.

Также основанием может стать состояние здоровья. Для этого необходимо заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе, временной непригодности с пересмотром в случаях, предусмотренных законодательством, или непригодности к прохождению службы по отдельным специальностям или в определенных условиях.

Какие семейные обстоятельства дают право на увольнение

Основанием для увольнения могут быть отдельные семейные обстоятельства. В частности, это необходимость постоянного ухода за супругой, мужем, ребенком или родителями при наличии соответствующего медицинского заключения.

Также право на увольнение могут иметь военнослужащие, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, содержат троих и более детей в возрасте до 18 лет, самостоятельно воспитывают ребенка до совершеннолетия или потеряли или имеют без вести пропавших близких родственников во время защиты Украины.

Кроме того, законодательство предусматривает и другие случаи, которые могут служить основанием для увольнения.

Другие основания для увольнения

К другим основаниям относятся освобождение из плена, вступление в законную силу обвинительного приговора суда, назначение на должности, несовместимые с прохождением военной службы, а также другие случаи, прямо определенные законами Украины.

Какой порядок увольнения

Для оформления увольнения военнослужащий должен предоставить рапорт на имя непосредственного командира.

После этого необходимо получить приказ об увольнении, сдать должность, оружие, боеприпасы и другое военное имущество, пройти соответствующие службы по обходному листу и после завершения оформления быть исключенным из списков личного состава воинской части.

В то же время, отмечается, что для каждого основания предусмотрен отдельный перечень документов, которые необходимо добавить в рапорт для подтверждения права на увольнение.

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