Кто может уволиться со службы во время войны: полный перечень законных оснований

В Украине отдельные категории военнослужащих имеют право на увольнение с военной службы даже во время действия военного положения. Законодательство определяет перечень оснований, по которым это возможно, а также порядок оформления такого увольнения.
Также основанием может стать состояние здоровья. Для этого необходимо заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе, временной непригодности с пересмотром в случаях, предусмотренных законодательством, или непригодности к прохождению службы по отдельным специальностям или в определенных условиях.
Какие семейные обстоятельства дают право на увольнение
Основанием для увольнения могут быть отдельные семейные обстоятельства. В частности, это необходимость постоянного ухода за супругой, мужем, ребенком или родителями при наличии соответствующего медицинского заключения.
Также право на увольнение могут иметь военнослужащие, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, содержат троих и более детей в возрасте до 18 лет, самостоятельно воспитывают ребенка до совершеннолетия или потеряли или имеют без вести пропавших близких родственников во время защиты Украины.
Кроме того, законодательство предусматривает и другие случаи, которые могут служить основанием для увольнения.
Другие основания для увольнения
К другим основаниям относятся освобождение из плена, вступление в законную силу обвинительного приговора суда, назначение на должности, несовместимые с прохождением военной службы, а также другие случаи, прямо определенные законами Украины.
Для оформления увольнения военнослужащий должен предоставить рапорт на имя непосредственного командира.
После этого необходимо получить приказ об увольнении, сдать должность, оружие, боеприпасы и другое военное имущество, пройти соответствующие службы по обходному листу и после завершения оформления быть исключенным из списков личного состава воинской части.
В то же время, отмечается, что для каждого основания предусмотрен отдельный перечень документов, которые необходимо добавить в рапорт для подтверждения права на увольнение.