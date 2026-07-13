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Кто может уволиться со службы во время войны: полный перечень законных оснований

Личные финансы
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Для оформления увольнения военнослужащий должен предоставить рапорт на имя непосредственного командира
Для оформления увольнения военнослужащий должен предоставить рапорт на имя непосредственного командира
В Украине отдельные категории военнослужащих имеют право на увольнение с военной службы даже во время действия военного положения. Законодательство определяет перечень оснований, по которым это возможно, а также порядок оформления такого увольнения.
Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

При каких условиях можно уволиться со службы

Одним из оснований для увольнения является достижение предельного возраста пребывания на военной службе. После достижения установленного законом возраста военнослужащий вправе уволиться.
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Также основанием может стать состояние здоровья. Для этого необходимо заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе, временной непригодности с пересмотром в случаях, предусмотренных законодательством, или непригодности к прохождению службы по отдельным специальностям или в определенных условиях.

Какие семейные обстоятельства дают право на увольнение

Основанием для увольнения могут быть отдельные семейные обстоятельства. В частности, это необходимость постоянного ухода за супругой, мужем, ребенком или родителями при наличии соответствующего медицинского заключения.
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Также право на увольнение могут иметь военнослужащие, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, содержат троих и более детей в возрасте до 18 лет, самостоятельно воспитывают ребенка до совершеннолетия или потеряли или имеют без вести пропавших близких родственников во время защиты Украины.
Кроме того, законодательство предусматривает и другие случаи, которые могут служить основанием для увольнения.

Другие основания для увольнения

К другим основаниям относятся освобождение из плена, вступление в законную силу обвинительного приговора суда, назначение на должности, несовместимые с прохождением военной службы, а также другие случаи, прямо определенные законами Украины.
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Какой порядок увольнения

Для оформления увольнения военнослужащий должен предоставить рапорт на имя непосредственного командира.
После этого необходимо получить приказ об увольнении, сдать должность, оружие, боеприпасы и другое военное имущество, пройти соответствующие службы по обходному листу и после завершения оформления быть исключенным из списков личного состава воинской части.
В то же время, отмечается, что для каждого основания предусмотрен отдельный перечень документов, которые необходимо добавить в рапорт для подтверждения права на увольнение.
По материалам:
Судебно-юридична газета
ВоеннослужащийАрмияВоенная служба
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