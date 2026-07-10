Кабмин изменил правила воинского учета: ТЦК и работодатели будут взаимодействовать через «Дію»

Фактически изменения предполагают перевод взаимодействия между работодателями, учебными заведениями, ТЦК и СП и государственными реестрами в электронный формат.
Напомним, ранее Александр Федиенко отмечал, что в Украине обсуждают возможность возвращения к механизму блокирования банковских счетов и водительских удостоверений для мужчин призывного возраста, которые уклоняются от мобилизации и игнорируют повестки. По словам депутата, возможный механизм может быть построен по аналогии с процедурами, применяемыми в сфере взыскания задолженности.
Он также не исключает, что будет создан реестр уклонистов. При этом добавил, что над этим вопросом еще работает Министерство обороны.
Finance.ua ранее писал, что Министерство обороны готовит реформу территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Функции центров комплектования планируется распределить между другими учреждениями.