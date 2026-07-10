Кабмин изменил правила воинского учета: ТЦК и работодатели будут взаимодействовать через «Дію» Сегодня 20:02

Изменения не вводят новые правила мобилизации

Кабинет Министров принял изменения в Порядок ведения воинского учета, которые предусматривают перевод большинства процедур в электронный формат через приложение «Дія» и Единый государственный реестр.

Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко.

Какие изменения предусматривает решение правительства

Работодатели смогут проверять военно-учетные документы через приложение «Дія» или электронный кабинет.

Кроме того, уведомления о принятии работника на работу, его увольнении или изменении учетных данных можно будет подавать в онлайн-формате.

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Предусмотрена также автоматическая синхронизация данных между работодателями, территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и государственными реестрами.

Большинство процедур сверки воинского учета также будет переведено в электронный формат.

Новые правила мобилизации не предусмотрены

Как отметил Федиенко, принятые изменения не вводят новые правила мобилизации и не расширяют перечень лиц, подлежащих воинскому учету.

Основной целью решения является цифровизация процессов, автоматическое обновление информации между государственными системами и уменьшение бумажного документооборота.

По словам народного депутата, речь идет об одном из самых больших шагов в цифровизации системы воинского учета за последние годы.

Фактически изменения предполагают перевод взаимодействия между работодателями, учебными заведениями, ТЦК и СП и государственными реестрами в электронный формат.

Напомним, ранее Александр Федиенко отмечал , что в Украине обсуждают возможность возвращения к механизму блокирования банковских счетов и водительских удостоверений для мужчин призывного возраста, которые уклоняются от мобилизации и игнорируют повестки. По словам депутата, возможный механизм может быть построен по аналогии с процедурами, применяемыми в сфере взыскания задолженности.

Он также не исключает, что будет создан реестр уклонистов. При этом добавил, что над этим вопросом еще работает Министерство обороны.

Finance.ua ранее писал , что Министерство обороны готовит реформу территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Функции центров комплектования планируется распределить между другими учреждениями.

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