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Кабмин изменил правила воинского учета: ТЦК и работодатели будут взаимодействовать через «Дію»

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Изменения не вводят новые правила мобилизации
Изменения не вводят новые правила мобилизации
Кабинет Министров принял изменения в Порядок ведения воинского учета, которые предусматривают перевод большинства процедур в электронный формат через приложение «Дія» и Единый государственный реестр.
Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко.

Какие изменения предусматривает решение правительства

Работодатели смогут проверять военно-учетные документы через приложение «Дія» или электронный кабинет.
Кроме того, уведомления о принятии работника на работу, его увольнении или изменении учетных данных можно будет подавать в онлайн-формате.
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Предусмотрена также автоматическая синхронизация данных между работодателями, территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и государственными реестрами.
Большинство процедур сверки воинского учета также будет переведено в электронный формат.
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Новые правила мобилизации не предусмотрены

Как отметил Федиенко, принятые изменения не вводят новые правила мобилизации и не расширяют перечень лиц, подлежащих воинскому учету.
Основной целью решения является цифровизация процессов, автоматическое обновление информации между государственными системами и уменьшение бумажного документооборота.
По словам народного депутата, речь идет об одном из самых больших шагов в цифровизации системы воинского учета за последние годы.
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Фактически изменения предполагают перевод взаимодействия между работодателями, учебными заведениями, ТЦК и СП и государственными реестрами в электронный формат.
Напомним, ранее Александр Федиенко отмечал, что в Украине обсуждают возможность возвращения к механизму блокирования банковских счетов и водительских удостоверений для мужчин призывного возраста, которые уклоняются от мобилизации и игнорируют повестки. По словам депутата, возможный механизм может быть построен по аналогии с процедурами, применяемыми в сфере взыскания задолженности.
Он также не исключает, что будет создан реестр уклонистов. При этом добавил, что над этим вопросом еще работает Министерство обороны.
Finance.ua ранее писал, что Министерство обороны готовит реформу территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Функции центров комплектования планируется распределить между другими учреждениями.
По материалам:
Finance.ua
МобилизацияДияВоенный учет
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