В Польше предлагают создать новые воеводства Сегодня 20:30 — Мир

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В Польше предлагают провести масштабную административную реформу, которая может изменить карту страны. Эксперты считают, что крупнейшее воеводство Польши — Мазовецкое — сдерживает развитие других регионов, поэтому предлагают создать отдельное Варшавское воеводство.

Об этом пишет inpoland.

Варшаву предлагают выделить в отдельное воеводство

Как сообщает Rzeczpospolita, эксперт Института Собеского Лукаш Заборовский выступил с предложением обособить Варшаву вместе с близлежащими уездами в отдельную административную единицу — Варшавское воеводство.

В то же время, для Мазовецкого воеводства предлагают ввести две административные столицы — Плоцк и Седльце, где будут размещаться резиденции маршала и воеводы. Подобная модель уже действует в Любушском и Куявско-Поморском воеводствах.

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Кроме того, предлагается, чтобы Радом вместе с соседними уездами вошел в нынешнее Свентокшиское воеводство, которое после реформы может получить название Старопольское.

Почему предлагают изменить административное деление

Мазовецкое воеводство является крупнейшей столичной административной единицей Европы. Его площадь составляет около 35 тыс. кв. км, тогда как второй по размеру столичный регион — итальянский Лацио — почти вдвое меньше и занимает 17,2 тыс. кв. км.

По словам Лукаша Заборовского, Польша — единственная страна в Европе, где столица одновременно входит в крупнейшую административную единицу как по площади, так и по численности населения.

По мнению автора инициативы, создание отдельного Варшавского воеводства будет способствовать более сбалансированному развитию столицы и других городов региона, которые сейчас, по его мнению, уступают Варшаве в возможностях для развития.

Ранее мы сообщали , что темпы роста зарплат в Польше заметно замедлились, а период стремительного повышения доходов, похоже, завершился. Эксперты объясняют это снижением инфляции, более осторожной политикой работодателей по затратам и изменениям на рынке труда. Такие тенденции касаются и украинцев, работающих в Польше.

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