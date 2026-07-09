Польша ужесточает проверки трудоустройства Сегодня 19:27 — Мир

Проверка работодателей

В Польше с 8 июля начались новые проверки работодателей, оформляющих работников по гражданско-правовым договорам или по модели B2B.

Государственная инспекция труда получила более широкие полномочия, чтобы выявлять случаи, когда такие договоры используются вместо официального трудового договора.

Об этом пишет inpoland

Кого будут проверять

Как пояснил главный инспектор труда Януш Красонь, проверки будут касаться прежде всего случаев, когда человек формально работает по гражданско-правовому договору или на условиях B2B, но фактически выполняет работу как штатный работник.

По его словам, каждый, кто считает, что его неправомерно оформили по такой схеме, может обратиться в Национальную инспекцию труда. В ведомстве заверили, что все обращения будут тщательно рассматриваться.

С 8 июля 2026 года инспекция получила расширенные полномочия по проверке характера таких договоров. Цель — выявить случаи, когда работодатели обходят требования трудового законодательства, подменяя трудовые отношения гражданско-правовыми соглашениями.

Как будут рассматривать жалобы

В Государственной инспекции труда отметили, что анонимные сообщения будут проверяться только в редких случаях. Такой подход должен помочь избежать злоупотреблений и сделать более эффективным контроль.

В то же время ведомство гарантирует защиту личных данных заявителей. Информацию о человеке, который подал жалобу, могут раскрыть только по его письменному согласию.

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