Польша ужесточает проверки трудоустройства

Как пояснил главный инспектор труда Януш Красонь, проверки будут касаться прежде всего случаев, когда человек формально работает по гражданско-правовому договору или на условиях B2B, но фактически выполняет работу как штатный работник.
По его словам, каждый, кто считает, что его неправомерно оформили по такой схеме, может обратиться в Национальную инспекцию труда. В ведомстве заверили, что все обращения будут тщательно рассматриваться.
С 8 июля 2026 года инспекция получила расширенные полномочия по проверке характера таких договоров. Цель — выявить случаи, когда работодатели обходят требования трудового законодательства, подменяя трудовые отношения гражданско-правовыми соглашениями.
Как будут рассматривать жалобы
В Государственной инспекции труда отметили, что анонимные сообщения будут проверяться только в редких случаях. Такой подход должен помочь избежать злоупотреблений и сделать более эффективным контроль.
В то же время ведомство гарантирует защиту личных данных заявителей. Информацию о человеке, который подал жалобу, могут раскрыть только по его письменному согласию.
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