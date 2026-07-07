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Які професії найпопулярніші для іноземців у Польщі

Світ
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Касир - одна із найпопулярніших професій у Польщі для іноземців
Касир - одна із найпопулярніших професій у Польщі для іноземців
У Польщі оприлюднили новий звіт про ринок праці, який показує, які професії є найпоширенішими, де найчастіше працюють іноземці та які спеціальності можуть першими постраждати від автоматизації. Окрему увагу приділили українцям, які становлять більшість серед іноземних працівників країни.
Про це пише inpoland.

Які професії найпоширеніші в Польщі

Головне статистичне управління Польщі (GUS) представило звіт «Різноманітність професій на польському ринку праці», який охоплює понад 15,5 млн працівників і аналізує 443 професійні групи. Дані відображають ситуацію станом на 31 грудня 2024 року.
Згідно зі звітом, найпоширенішими професіями в Польщі є:
  • продавці та касири;
  • водії вантажівок;
  • складські працівники;
  • вчителі початкової школи.
Лише ці чотири професійні групи охоплюють 13,5% усіх працівників польського ринку праці.
Також дослідження підтвердило суттєві гендерні відмінності.
  • Жінки переважають у професіях, пов’язаних із медициною, освітою та доглядом, зокрема серед акушерок, вихователів і асистентів стоматологів.
  • Натомість чоловіки найчастіше працюють шахтарями, мулярами, операторами сільськогосподарської техніки та покрівельниками.

Де найчастіше працюють українці

Іноземні працівники залишаються важливою частиною польського ринку праці. За даними GUS, близько 70% усіх іноземців, які працюють у Польщі, — громадяни України. Далі за чисельністю йдуть білоруси, індійці та грузини.
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Серед іноземців найпоширенішою професією є водій вантажівки — на цій посаді працюють 12,6% працівників з інших країн. Також вони часто працевлаштовуються складськими працівниками та програмістами.
Іноземки найчастіше працюють продавчинями, складськими працівницями, асистентками та прибиральницями.

Які професії можуть замінити технології

Окремо у звіті оцінили професії, які найбільше ризикують потрапити під вплив автоматизації.
До групи з найвищим ризиком увійшли:
  • оператори введення даних;
  • оператори текстових процесорів;
  • бухгалтери;
  • статистики;
  • страхові агенти;
  • фінансисти.
Саме ці професії, на думку авторів дослідження, можуть найбільше змінитися або частково бути замінені автоматизованими системами та сучасними цифровими технологіями.
Раніше ми повідомляли, що темпи зростання зарплат у Польщі помітно сповільнилися, а період стрімкого підвищення доходів, схоже, завершився.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПольщаУкраїнці в ПольщіПрофесії
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