Які професії найпопулярніші для іноземців у Польщі Сьогодні 21:01 — Світ

Касир - одна із найпопулярніших професій у Польщі для іноземців

У Польщі оприлюднили новий звіт про ринок праці, який показує, які професії є найпоширенішими, де найчастіше працюють іноземці та які спеціальності можуть першими постраждати від автоматизації. Окрему увагу приділили українцям, які становлять більшість серед іноземних працівників країни.

Про це пише inpoland

Які професії найпоширеніші в Польщі

Головне статистичне управління Польщі (GUS) представило звіт «Різноманітність професій на польському ринку праці», який охоплює понад 15,5 млн працівників і аналізує 443 професійні групи. Дані відображають ситуацію станом на 31 грудня 2024 року.

Згідно зі звітом, найпоширенішими професіями в Польщі є:

продавці та касири;

водії вантажівок;

складські працівники;

вчителі початкової школи.

Лише ці чотири професійні групи охоплюють 13,5% усіх працівників польського ринку праці.

Також дослідження підтвердило суттєві гендерні відмінності.

Жінки переважають у професіях, пов’язаних із медициною, освітою та доглядом, зокрема серед акушерок, вихователів і асистентів стоматологів.

Натомість чоловіки найчастіше працюють шахтарями, мулярами, операторами сільськогосподарської техніки та покрівельниками.

Де найчастіше працюють українці

Іноземні працівники залишаються важливою частиною польського ринку праці. За даними GUS, близько 70% усіх іноземців, які працюють у Польщі, — громадяни України. Далі за чисельністю йдуть білоруси, індійці та грузини.

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Серед іноземців найпоширенішою професією є водій вантажівки — на цій посаді працюють 12,6% працівників з інших країн. Також вони часто працевлаштовуються складськими працівниками та програмістами.

Іноземки найчастіше працюють продавчинями, складськими працівницями, асистентками та прибиральницями.

Які професії можуть замінити технології

Окремо у звіті оцінили професії, які найбільше ризикують потрапити під вплив автоматизації.

До групи з найвищим ризиком увійшли:

оператори введення даних;

оператори текстових процесорів;

бухгалтери;

статистики;

страхові агенти;

фінансисти.

Саме ці професії, на думку авторів дослідження, можуть найбільше змінитися або частково бути замінені автоматизованими системами та сучасними цифровими технологіями.

Раніше ми повідомляли , що темпи зростання зарплат у Польщі помітно сповільнилися, а період стрімкого підвищення доходів, схоже, завершився.

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