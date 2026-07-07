Які професії найпопулярніші для іноземців у Польщі

У Польщі оприлюднили новий звіт про ринок праці, який показує, які професії є найпоширенішими, де найчастіше працюють іноземці та які спеціальності можуть першими постраждати від автоматизації. Окрему увагу приділили українцям, які становлять більшість серед іноземних працівників країни.
Головне статистичне управління Польщі (GUS) представило звіт «Різноманітність професій на польському ринку праці», який охоплює понад 15,5 млн працівників і аналізує 443 професійні групи. Дані відображають ситуацію станом на 31 грудня 2024 року.
Згідно зі звітом, найпоширенішими професіями в Польщі є:
Лише ці чотири професійні групи охоплюють 13,5% усіх працівників польського ринку праці.
Також дослідження підтвердило суттєві гендерні відмінності.
Жінки переважають у професіях, пов’язаних із медициною, освітою та доглядом, зокрема серед акушерок, вихователів і асистентів стоматологів.
Натомість чоловіки найчастіше працюють шахтарями, мулярами, операторами сільськогосподарської техніки та покрівельниками.
Де найчастіше працюють українці
Іноземні працівники залишаються важливою частиною польського ринку праці. За даними GUS, близько 70% усіх іноземців, які працюють у Польщі, — громадяни України. Далі за чисельністю йдуть білоруси, індійці та грузини.