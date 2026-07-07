Нідерланди анонсували мільярдні оборонні контракти на форумі НАТО Сьогодні 20:37 — Світ

Нідерланди анонсували мільярдні оборонні контракти на форумі НАТО

Міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшилгьоз-Зегеріус повідомила, що її країна оголосить про угоди та плани в галузі оборони на суму понад 3 млрд євро на форумі НАТО в Анкарі.

Очільниця оборонного відомства зазначила, що серед оголошень будуть партнерські угоди з Бельгією у сфері протиповітряної оборони та з Великою Британією щодо військових кораблів.

Вона також додала, що Нідерланди планують розширити співпрацю з Німеччиною в рамках спільних проєктів.

Пряма мова: «У нас є кілька рівнів планів із сусідніми країнами в рамках НАТО. Що стосується Нідерландів, то це буде… значно більше 3 мільярдів євро, які ми отримаємо у вигляді не лише обіцянок, а й конкретних планів».

Деталі: Вона не надала додаткових подробиць напередодні офіційних оголошень, які мають стати частиною цілої лавини заяв членів НАТО на форумі, покликаних продемонструвати, що вони збільшують видатки на оборону, як того вимагає президент США Дональд Трамп.

На запитання, чи впевнена вона, що США залишаться в НАТО, незважаючи на натяки Трампа на те, що він, можливо, більше не буде відданий альянсу, Єшилгьоз-Зегеріус відповіла: «Я мушу бути впевненою, бо знаю, що ми потрібні одне одному».

«Ми потрібні одне одному… заради нашої власної безпеки», — додала вона.

За словами міністерки, «для Європи корисно більше інвестувати у власну оборону та оборонну промисловість, незалежно від того, хто саме перебуває в Білому домі на цей момент».

Економічна Правда За матеріалами:

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