Пекін вкладає сотні мільйонів доларів у маршрут до Європи в обхід росії
Китай нарощує інвестиції у Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут, який з’єднує країну з Європою через Казахстан, Каспійське море, Азербайджан, Грузію та Туреччину, повністю оминаючи росію і білорусь.
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
Китай переорієнтовує логістику
Як зазначають у відомстві, традиційні логістичні маршрути через росію стали більш ризикованими через війну проти України, а нестабільна ситуація на Близькому Сході створила додаткові виклики для південних транспортних напрямків.
У таких умовах Китай прагне диверсифікувати логістичні ланцюги та зменшити залежність від маршрутів, що проходять територією росії.
Транскаспійський міжнародний транспортний маршрут має протяжність близько 4750 кілометрів. Доставка вантажів ним займає від 15 до 18 днів, що суттєво швидше за морські перевезення між Китаєм та Європою, які зазвичай тривають від 45 до 60 днів.
Китайські інвестиції в інфраструктуру
Китайські державні компанії вже інвестували сотні мільйонів доларів у розвиток інфраструктури коридору.
Зокрема, Китай надав близько 70 млн доларів грантової допомоги та обладнання вартістю приблизно 2 млн доларів для порту Баку. Крім того, китайські компанії брали участь у будівництві нового морського порту в казахстанському Актау, вартість якого оцінюється у 300 млн доларів.
Маршрут поєднує залізничне, автомобільне та морське сполучення через Каспійське море. Наразі його пропускна спроможність залишається обмеженою, однак розвиток інфраструктури триває.
У розвитку Транскаспійського коридору зацікавлена й Туреччина. Анкара й Пекін ще у 2015 році підписали меморандум про стикування цієї ініціативи з китайським проєктом «Один пояс — один шлях». А на початку червня на повну потужність запрацювала ключова ділянка маршруту — залізниця Баку — Тбілісі — Карс, яка остаточно закриває географічну прогалину в обхідному шляху повз росію.
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