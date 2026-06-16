Китай готує запуск міжнародної цифрової валюти, щоб скласти конкуренцію долару

Китай готується до комерційного запуску програми цифрової валюти, яка може змінити систему транскордонних фінансових транзакцій, зменшити залежність від долара та посилити економічні зв’язки Пекіна з країнами-партнерами.
Йдеться про платформу mBridge, яку підтримують центральні банки материкового Китаю, Гонконгу, Таїланду, Об’єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії.
Як працюватиме система mBridge
За даними джерел видання, для управління системою планується створити окрему організацію з офісом у Гонконзі. Хоча точна дата запуску поки не розкривається, підготовка до комерційного використання перебуває на завершальній стадії.
Очікується, що комісії в межах нової системи становитимуть приблизно половину вартості традиційних міжнародних платіжних сервісів.
За словами співрозмовників FT, mBridge орієнтована насамперед на малі та середні підприємства, для яких нинішні міжнародні платіжні системи є дорогими та складними у використанні.
Паралельно Китай посилює роль юаня у глобальних розрахунках. З початку останніх геополітичних конфліктів зросло використання системи CIPS — альтернативи SWIFT для транскордонних платежів у юанях.