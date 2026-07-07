У ЄС хочуть змінити правила вступу нових країн до блоку Сьогодні 07:29 — Світ

У ЄС хочуть змінити правила вступу нових країн до блоку

Європейська комісія працює над пропозиціями щодо реформування процесу розширення Європейського Союзу. Ініціатива стала відповіддю на пропозиції держав-членів та має запобігти ситуації, за якої додаткові гарантії для майбутніх членів ЄС стосуватимуться насамперед Чорногорії — країни-кандидатки, яка наразі найближча до вступу до блоку.

Про це повідомляє Euronews із посиланням на посадовців ЄС, передає Європейська правда.

Держави-члени пропонують змінити правила вступу

Останніми тижнями низка країн ЄС оприлюднила позиційні документи з пропозиціями щодо реформування процедури розширення. Зокрема, п’ять із шести держав-засновниць Євросоюзу виступили за посилення чинних механізмів контролю для запобігання відступу від демократичних принципів і порушенням верховенства права після вступу нових членів до блоку.

Водночас Німеччина та Франція запропонували розглянути механізми поступової інтеграції країн-кандидатів до повноправного членства. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив ідею запровадження для України статусу «асоційованого членства».

Єврокомісія готує власні пропозиції

У жовтні під час саміту лідерів ЄС мають відбутися стратегічні дискусії щодо майбутнього розширення Євросоюзу. Напередодні цього Європейська комісія планує представити власні пропозиції, щоб активніше долучитися до формування порядку денного з цього питання.

Речник Єврокомісії в коментарі Euronews підтвердив, що інституція працює над відповідними напрацюваннями та очікує на обговорення теми розширення і реформ на засіданні Європейської ради у жовтні цього року.

Чорногорія може стати випробуванням для нових правил

Брюссель розглядає пропозиції щодо гарантій, спрямованих на запобігання відступу від демократії з боку нових держав-членів після завершення процесу вступу.

Мета полягає в тому, щоб уникнути перекладання тягаря дискусії на Чорногорію. Оскільки кілька тижнів тому розпочалася розробка договору про вступ Чорногорії до ЄС, країна ризикує стати випробувальним майданчиком для того, як виглядатимуть майбутні вступи.

«Якщо ви зробите це з Чорногорією, може виглядати так, ніби їх покарають, бо вони добре працювали. Тягар не може повністю лежати на Чорногорії. Це має бути справедливий процес», — сказав посадовець ЄС.

Вступ України ускладнив дискусію про розширення

З початку минулого року ЄК мала представити свої погляди на політику розширення. Однак представлення цього бачення було відкладено після того, як заявка України на вступ значно ускладнила ситуацію. Процедура залишається особливо делікатною серед європейських столиць, оскільки впливає на розподіл влади та грошей всередині блоку.

Цей момент особливо делікатний напередодні вирішальних президентських виборів у Франції наступного року, на яких може перемогти кандидат від ультраправої партії «Національне об’єднання».

Жордан Барделла, один із головних претендентів на перемогу, у кількох нещодавніх інтерв’ю категорично виступив проти вступу України до ЄС.

Європейська правда За матеріалами:

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