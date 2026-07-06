Промисловість рф увійшла в стагнацію: інвестиції впали найбільше з 2009 року Сьогодні 19:33 — Світ

Промисловість рф увійшла в стагнацію: інвестиції впали найбільше з 2009 року

Валовий внутрішній продукт росії за січень-травень 2026 року зріс лише на 0,2%, а промислове виробництво — на 0,4%. Попри зростання оборонних підприємств, економіка країни фактично перейшла до стагнації.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення The Moscow Times.

За оцінкою відомства, у травні ВВП Росії збільшився на 0,3% у річному вимірі після 1,9% у квітні. У першому кварталі економіка скоротилася на 0,2%.

Зростання ВВП за п’ять місяців виявилося у п’ять разів нижчим за показник 2025 року, коли економіка додала 1%. У 2023−2024 роках темпи зростання були приблизно у 20 разів вищими.

Промислове виробництво за січень-травень зросло на 0,4% проти 1,3% роком раніше та майже 5% у 2024 році. Водночас оборонні заводи наростили випуск на 15−30%, однак цього не вистачило для підтримки промисловості загалом.

Водночас у середньому по Росії інвестиції в першому кварталі впали на 14,5% — це найсильніше скорочення з 2009 року.

Економіст Віктор Туньов заявив, що поза Москвою російська економіка вже рухається до рецесії. За його даними, у столиці реальні доходи населення зросли на 14,5%, тоді як у середньому по країні — на 2,6%. Промислове виробництво в Москві збільшилося на 12%, а інвестиції залишилися на рівні минулого року.

За оцінкою економіста Дмитра Польового, у першому кварталі в мінусі опинилися галузі, що забезпечують 71% валової доданої вартості російської економіки. Він порівняв поточну ситуацію з кризовими періодами 2014−2015 років, 2020 року та початку повномасштабної війни у 2022 році.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.