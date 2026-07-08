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ЕС отложит введение новых правил въезда из-за хаоса в аэропортах, — FT

Мир
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ЕС отложит введение новых правил въезда из-за хаоса в аэропортах, — FT
ЕС отложит введение новых правил въезда из-за хаоса в аэропортах, — FT
Введение новой онлайн-системы авторизации путешествий ETIAS для въезда в Евросоюз, вероятно, будет отложено до следующего года.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собеседников, осведомленных о ситуации.
Причиной возможной отсрочки стало то, что запуск отдельной электронной системы пограничного контроля вызвал трудности для путешественников. Речь идет о технических сбоях и общем медленном внедрении новой электронной системы въезда/выезда (EES), которая требует от граждан стран, не входящих в ЕС, сканирования отпечатков пальцев и изображения лица при пересечении границы.
Из-за этих проблем в отдельных аэропортах и ​​на наземных пунктах пропуска образовались длинные очереди, а представители авиационной отрасли предупредили о риске проблем в летний сезон. Агентство EU-Lisa, отвечающее за внедрение ETIAS, признало, что запуск системы до конца этого года, как планировалось, больше не реалистичен.
По данным FT, в середине июня правление EU-Lisa обсуждало перенос запуска системы на более поздний срок. Два собеседника отметили, что правление снова соберется в сентябре, чтобы определить новый график. Представитель агентства подтвердил, что 17 июня правление действительно рассматривало вопрос ввода ETIAS в эксплуатацию, но «с тех пор никаких дальнейших решений по этому вопросу не принималось».
За определение даты запуска системы отвечает Европейская комиссия, однако она сможет сделать это только после того, как EU-Lisa успешно завершит тестирование ETIAS. Один из собеседников, знакомый с ходом обсуждений, отметил, что у ETIAS до сих пор остаются «определенные ІТ-проблемы».
«Сначала нужно навести порядок с EES, а уже потом запускать еще одну систему, которая снова удвоит очереди», — цитирует его слова Financial Times.
Европейский комиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер в письме руководителям авиакомпаний возложил ответственность за проблемы с запуском системы въезда/выезда на правительства стран-членов.
По материалам:
Finance.ua
ЕС
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