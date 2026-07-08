Трамп приказал остановить всю торговлю с Испанией

Президент США также заявил, что Испания якобы «плохо обращается» с генеральным секретарем НАТО, однако не привел подтверждений своих слов.
Призывы к ограничению торговли и визитам
«Испания — ужасный партнер в НАТО. Они не участвуют, они не платят. Поэтому я не хочу ничего общего с Испанией — поэтому оборвите всю торговлю с ней», — во второй раз, в повелительном режиме, он обратился к американской делегации.
Президент также выразил уверенность, что прекращение торговых отношений станет для Испании серьезным наказанием, поскольку, по его словам, страна заинтересована в сотрудничестве с Соединенными Штатами.
Также Трамп заявил, что должна произойти остановка всех визитов с Испанией.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что США больше не будут соблюдать режим прекращения огня с Ираном. Кроме того, Вашингтон отказывается от дальнейших переговоров с Тегераном.