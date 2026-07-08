Трамп приказал остановить всю торговлю с Испанией Сегодня 16:33 — Мир

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил об ухудшении отношений между США и Испанией.

Об этом он сказал на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте перед началом заседания саммита НАТО, сообщает «Европейская правда».

Трамп раскритиковал Испанию

Во время совместных заявлений для печати президент США упомянул о встречах с другими мировыми лидерами, а особое внимание уделил Испании.

«Я не говорил с Испанией. Испания безнадежна. Я, кстати, не хочу больше иметь торговли с Испанией, можем ли мы ее отрезать?» — обратился Трамп к членам своей команды.

Президент США также заявил, что Испания якобы «плохо обращается» с генеральным секретарем НАТО, однако не привел подтверждений своих слов.

Призывы к ограничению торговли и визитам

«Испания — ужасный партнер в НАТО. Они не участвуют, они не платят. Поэтому я не хочу ничего общего с Испанией — поэтому оборвите всю торговлю с ней», — во второй раз, в повелительном режиме, он обратился к американской делегации.

Президент также выразил уверенность, что прекращение торговых отношений станет для Испании серьезным наказанием, поскольку, по его словам, страна заинтересована в сотрудничестве с Соединенными Штатами.

Также Трамп заявил, что должна произойти остановка всех визитов с Испанией.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что США больше не будут соблюдать режим прекращения огня с Ираном. Кроме того, Вашингтон отказывается от дальнейших переговоров с Тегераном.

Європейська правда По материалам:

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