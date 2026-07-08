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Трамп приказал остановить всю торговлю с Испанией

Мир
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил об ухудшении отношений между США и Испанией.
Об этом он сказал на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте перед началом заседания саммита НАТО, сообщает «Европейская правда».

Трамп раскритиковал Испанию

Во время совместных заявлений для печати президент США упомянул о встречах с другими мировыми лидерами, а особое внимание уделил Испании.
«Я не говорил с Испанией. Испания безнадежна. Я, кстати, не хочу больше иметь торговли с Испанией, можем ли мы ее отрезать?» — обратился Трамп к членам своей команды.
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Президент США также заявил, что Испания якобы «плохо обращается» с генеральным секретарем НАТО, однако не привел подтверждений своих слов.

Призывы к ограничению торговли и визитам

«Испания — ужасный партнер в НАТО. Они не участвуют, они не платят. Поэтому я не хочу ничего общего с Испанией — поэтому оборвите всю торговлю с ней», — во второй раз, в повелительном режиме, он обратился к американской делегации.
Президент также выразил уверенность, что прекращение торговых отношений станет для Испании серьезным наказанием, поскольку, по его словам, страна заинтересована в сотрудничестве с Соединенными Штатами.
Также Трамп заявил, что должна произойти остановка всех визитов с Испанией.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что США больше не будут соблюдать режим прекращения огня с Ираном. Кроме того, Вашингтон отказывается от дальнейших переговоров с Тегераном.
По материалам:
Європейська правда
СШАТрампИспанияМеждународная торговля
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