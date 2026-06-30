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Когда команда Федорова запустит изменения в мобилизации

Казна и Политика
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Когда команда Федорова запустит изменения в мобилизации
Когда команда Федорова запустит изменения в мобилизации
Представитель оборонной сферы рассказал NV, что Минобороны планирует быстро переформировать работу ТЦК и принципы мобилизации, «ибо только тогда это будет результатом».
Министерство обороны работает над стартом второго этапа масштабной армейской реформы, касающейся мобилизации.
Как сообщил источник, знакомый с подготовкой изменений, этот этап планируют утвердить и запустить в июле. Он будет касаться работы Территориальных центров комплектования социальной поддержки (ТЦК и СП) и проведения мобилизации.
«Замысел в том, чтобы действовать быстро, потому что только тогда это будет результатом», — отметил собеседник издания.
В планах Минобороны было запустить первый этап трансформации Сил обороны по контрактам, выплатам и отсрочкам в начале июня, но из-за задержек в поиске стартового финансового обеспечения его перенесли на середину месяца.
Старт второго этапа — «мобилизационного» — планировался на начало июля, но его также могут немного сместить во времени.

Реформа армии

Первый этап трансформации условий службы в украинской армии затронул контракты, выплаты военным и возвращение из СОЧ.
Теперь в Украине можно заключить новые пехотно-штурмовой, боевой или базовый контракты на военную службу в ВСУ и других составляющих Сил обороны на сроки от 6 до 24 месяцев. Для всех гарантированы отсрочки от призыва по мобилизации — не менее 6 месяцев.
Далее учитывается участие в боевых действиях и общий срок службы.
Для военных также вводятся новые доплаты. Самым громким новшеством стало значительное повышение выплат для пехотинцев и штурмовиков, которые проводят больше времени в боях на передовых позициях и теперь имеют возможность получать около 300 тыс. грн в месяц.
По материалам:
НВ
Армия
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