Функції ТЦК передадуть іншим установам — Міноборони
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Міністерство оборони готує реформу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Функції центрів комплектування планують розподілити між іншими установами.
Про це заявив заступник міністра оборони України Мстислав Банік.
У Міноборони відреагували на скарги громадян
За словами посадовця, будь-які прояви насильства, порушення прав людини чи приниження людської гідності щодо громадян є неприпустимими.
«Будь-яке насильство, порушення прав людини та приниження людської гідності щодо людей, частина з яких стане нашими захисниками, є категорично неприпустимими, особливо на п’ятому році війни», — наголосив Банік.
Він повідомив, що найближчим часом буде проведено службові перевірки в усіх ТЦК та СП.
Окрему увагу приділять розгляду звернень громадян щодо можливого незаконного утримання, застосування насильства та інших неправомірних дій.
Також посадовець закликав до відкритої комунікації із суспільством і максимальної співпраці з правоохоронними органами.
Функції ТЦК планують перерозподілити
Він зазначив, що в межах реформи функції центрів комплектування мають бути розподілені між іншими установами, щоб уникнути замкненого циклу обліку та мобілізації.
«Хаби, в яких люди будуть очікувати на проходження ВЛК, відправку до навчальних центрів і бригад — мають бути максимально комфортними, людяними, з відеофіксацією 24/7 та жорстким контролем взаємодії з громадянами на всіх етапах», — наголосив Банік.
Нагадаємо, напередодні Державне бюро розслідувань повідомило, що правоохоронці викрили в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеської області масштабну схему незаконного примусу громадян до мобілізації.
Чоловіків незаконно утримували в приміщеннях центру комплектування, били, залякували та чинили на них психологічний тиск.
Раніше Finance.ua писав, що Міністерство оборони найближчим часом представить оновлену реформу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Народний депутат Олександр Федієнко наголошував, що будь-які зміни у системі мобілізації мають бути виваженими та не створювати загроз для обороноздатності держави в умовах повномасштабної війни.
Також ми розповідали, що Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт № 12442, який передбачає кримінальну відповідальність для представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також лікарів військово-лікарських комісій за порушення порядку мобілізації.