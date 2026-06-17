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Функції ТЦК передадуть іншим установам — Міноборони

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Міністерство оборони готує реформу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Функції центрів комплектування планують розподілити між іншими установами.
Про це заявив заступник міністра оборони України Мстислав Банік.

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За словами посадовця, будь-які прояви насильства, порушення прав людини чи приниження людської гідності щодо громадян є неприпустимими.
«Будь-яке насильство, порушення прав людини та приниження людської гідності щодо людей, частина з яких стане нашими захисниками, є категорично неприпустимими, особливо на п’ятому році війни», — наголосив Банік.
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Він повідомив, що найближчим часом буде проведено службові перевірки в усіх ТЦК та СП.
Окрему увагу приділять розгляду звернень громадян щодо можливого незаконного утримання, застосування насильства та інших неправомірних дій.
Також посадовець закликав до відкритої комунікації із суспільством і максимальної співпраці з правоохоронними органами.

Функції ТЦК планують перерозподілити

Він зазначив, що в межах реформи функції центрів комплектування мають бути розподілені між іншими установами, щоб уникнути замкненого циклу обліку та мобілізації.
«Хаби, в яких люди будуть очікувати на проходження ВЛК, відправку до навчальних центрів і бригад — мають бути максимально комфортними, людяними, з відеофіксацією 24/7 та жорстким контролем взаємодії з громадянами на всіх етапах», — наголосив Банік.
Нагадаємо, напередодні Державне бюро розслідувань повідомило, що правоохоронці викрили в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеської області масштабну схему незаконного примусу громадян до мобілізації.
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Раніше Finance.ua писав, що Міністерство оборони найближчим часом представить оновлену реформу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Народний депутат Олександр Федієнко наголошував, що будь-які зміни у системі мобілізації мають бути виваженими та не створювати загроз для обороноздатності держави в умовах повномасштабної війни.
Також ми розповідали, що Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт № 12442, який передбачає кримінальну відповідальність для представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також лікарів військово-лікарських комісій за порушення порядку мобілізації.
За матеріалами:
Finance.ua
ТЦККомплектуванняМіноборониМобілізаціяРеформи
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