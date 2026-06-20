ТОП-10 найпопулярніших компактних автомобілів
За підсумками продажів із початку 2026 року до квітня лідером світового ринку компактних автомобілів залишалася Toyota Yaris.
Про це повідомляє Focus2Move.
Toyota Yaris визнали найпопулярнішим компактним автомобілем
Компактні автомобілі дуже популярні у світі через високу маневровість, економічність та зручність паркування у щільному міському потоці. Саме тому їх часто обирають для щоденних поїздок містом і за його межами.
Конкуренція на ринку компактних моделей дуже висока, але це не завадило Toyota Yaris охопити 3,8% продажів. Модель міцно займає першу позицію навіть попри падіння продажів у річному вимірі на 11,1%.
На тлі багатьох конкурентів Toyota Yaris вирізняється довговічністю завдяки простій та надійній конструкції.
Модель цінують не лише за надійність, а й за відносно доступну ціну — в Україні класичний хетчбек Toyota Yaris можна придбати за 1 150 000 гривень.
Також до трійки лідерів потрапили Renault Clio та Nissan Kicks, які покупці обирають за ті самі переваги.
Загалом десятка лідерів виглядає так:
- Toyota Yaris (-11,1%)
- Renault Clio (+3,9%)
- Nissan Kicks (-0,3%)
- Volkswagen T-Roc (-9,8%)
- Maruti Dzire (+33,9%)
- Tata Nexon (+29%)
- Volkswagen Polo (-12,7%)
- Tata Punch (+28%)
- Volkswagen T-Cross (-10,6%)
- Hyundai Venue (+12,2%)
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