0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-10 найпопулярніших компактних автомобілів

Технології&Авто
15
Toyota Yaris визнали найпопулярнішим компактним автомобілем
Toyota Yaris визнали найпопулярнішим компактним автомобілем
За підсумками продажів із початку 2026 року до квітня лідером світового ринку компактних автомобілів залишалася Toyota Yaris.
Про це повідомляє Focus2Move.

Toyota Yaris визнали найпопулярнішим компактним автомобілем

Компактні автомобілі дуже популярні у світі через високу маневровість, економічність та зручність паркування у щільному міському потоці. Саме тому їх часто обирають для щоденних поїздок містом і за його межами.
Конкуренція на ринку компактних моделей дуже висока, але це не завадило Toyota Yaris охопити 3,8% продажів. Модель міцно займає першу позицію навіть попри падіння продажів у річному вимірі на 11,1%.
На тлі багатьох конкурентів Toyota Yaris вирізняється довговічністю завдяки простій та надійній конструкції.
Модель цінують не лише за надійність, а й за відносно доступну ціну — в Україні класичний хетчбек Toyota Yaris можна придбати за 1 150 000 гривень.
Також до трійки лідерів потрапили Renault Clio та Nissan Kicks, які покупці обирають за ті самі переваги.
Загалом десятка лідерів виглядає так:
  1. Toyota Yaris (-11,1%)
  2. Renault Clio (+3,9%)
  3. Nissan Kicks (-0,3%)
  4. Volkswagen T-Roc (-9,8%)
  5. Maruti Dzire (+33,9%)
  6. Tata Nexon (+29%)
  7. Volkswagen Polo (-12,7%)
  8. Tata Punch (+28%)
  9. Volkswagen T-Cross (-10,6%)
  10. Hyundai Venue (+12,2%)
За матеріалами:
УНІАН
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems