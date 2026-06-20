5 помилок у догляді за авто влітку Сьогодні 03:07 — Технології&Авто

5 головних помилок літнього обслуговування авто, Фото: magnific

З настанням спекотного літнього сезону навантаження на автомобілі традиційно зростає. Американська страхова компанія Mercury Insurance закликає водіїв негайно перевірити стан свого транспорту та уникати п’яти поширених помилок під час технічного обслуговування. Маленькі недогляди в умовах високих температур здатні миттєво перетворитися на масштабні поломки, дорогий ремонт або навіть призвести до аварії на дорозі.

За офіційними даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), регулярний профілактичний догляд — це найпростіший і найефективніший спосіб захистити пасажирів, підвищити надійність машини та капітально заощадити сімейний бюджет.

5 головних помилок літнього обслуговування авто

Директор з управління продуктами компанії Mercury Insurance Джастін Йошізава наголошує, що більшість серйозних технічних проблем починаються з дрібниць, які водії просто ігнорують тижнями.

1. Сліпа довіра до «само мине» та ігнорування індикаторів

Поява будь-якої піктограми на приладовій панелі — це раннє попередження системи безпеки. Проте чимало автовласників продовжують їздити місяцями з увімкненими індикаторами.

Наслідки: Значки перевірки двигуна (Check Engine), тиску оливи, несправності акумулятора чи гальм сигналізують про внутрішні збої. Вони не зникнуть самі по собі, а подальше ігнорування проблеми лише помножить вартість майбутнього ремонту.

2. Повна відсутність контролю тиску в шинах

Колеса безпосередньо відповідають за керованість, якість гальмування та паливну ефективність, але про них згадують лише в разі проколу.

У літню спеку тиск у шинах сильно коливається через зміну температури навколишнього середовища.

Недостатньо накачана гума зношується в рази швидше, суттєво збільшує витрату пального та підвищує ризик раптового вибуху колеса на великій швидкості.

Експерти рекомендують заміряти тиск мінімум раз на місяць і обов’язково перед кожною тривалою поїздкою, орієнтуючись на параметри, вказані на дверній рамі з боку водія.

3. Свідоме затягування планового сервісу

Заміну моторної оливи, свіжих фільтрів, перевірку гальмівних колодок та тестування ємності акумулятора легко відкласти, якщо візуально автомобіль працює абсолютно нормально.

Ризики: Регламентні графіки від заводів-виробників створені для того, щоб замінити зношений елемент до того, як він зламається і потягне за собою інші вузли. Пропуск планового візиту на СТО суттєво скорочує загальний термін служби двигуна та трансмісії.

4. Відкладання діагностики на останній день перед відпусткою

Більшість згадує про сервіс безпосередньо під час збору валіз перед далекою мандрівкою. У такий момент у майстра на станції просто не залишиться часу на пошук деталей та якісне усунення дефектів.

Тривала подорож створює екстремальне навантаження на систему охолодження двигуна, генератор та ходову частину. Дрібна несправність, непомітна під час коротких поїздок містом, перетвориться на катастрофу за сотні кілометрів від дому.

5. Сприйняття автосервісу як витрат, а не як інвестиції

Найголовніша помилка водіїв — ментальна. Намагання зекономити кошти шляхом перенесення дат сервісного обслуговування має зворотний ефект.

Короткострокове збереження грошей сьогодні гарантовано обернеться величезними рахунками за капітальний ремонт і виклик евакуатора завтра. Профілактика надійно захищає вартість автомобіля у разі його майбутнього перепродажу.

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