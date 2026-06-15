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Підполковник із ТЦК приховав від декларування авто на понад 2 мільйони гривень

Кримінал
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На Кіровоградщині повідомили про підозру експосадовцю Кропивницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який «приховав» елітний автопарк на 2,5 млн грн.
Про це пише ДБР, спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону, співрозмовники УП в правоохоронних органах
Деталі: За даними джерел УП, йдеться про ексначальника четвертого відділу Кропивницького районного ТЦК та СП Сергія Дибенка.
Кримінальне провадження було розпочате за результатами повної перевірки, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції, яке виявило масштабні розбіжності у фінансовій звітності посадовця. Фактичне використання родиною підозрюваного незадекларованого транспорту та майна було зафіксовано завдяки інтегрованій системі відеоспостереження «Безпечне місто».
За даними слідства, у березні 2025 року 46-річний підполковник подав щорічну декларацію про доходи за 2024 рік. У документі посадовець приховав реальний майновий стан своєї родини, який відрізняється від достовірних відомостей на загальну суму 2,5 мільйона гривень.
Зокрема, у розділі «Цінне рухоме майно» підозрюваний не вказав три автомобілі, які належать членам його сім’ї на праві приватної власності.
За матеріалами:
Економічна Правда
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