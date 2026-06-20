Samsung розсекретила Galaxy A27 (фото) 20.06.2026, 00:11 — Технології&Авто

Нова модель засвітилася на чеському сайті компанії, Фото: Samsung

Компанія Samsung офіційно розкрила характеристики нового смартфона Galaxy A27, розмістивши модель на сайті свого чеського підрозділу. Смартфон середнього класу отримав чип Snapdragon 6 Gen 3, AMOLED-дисплей із частотою 120 Гц та шість років програмної підтримки.

Що відомо про новинку

Новинка побудована на базі процесора Snapdragon 6 Gen 3 від Qualcomm, який прийшов на зміну чипам Exynos 1280 та Exynos 1380, що використовувалися в попередніх поколіннях серії.

Смартфон буде доступний у версіях із 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем на 128 або 256 ГБ.

Фото: Samsung

Galaxy A27 отримав 6,7-дюймовий Super AMOLED-дисплей із роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 120 Гц. На відміну від попередника, фронтальна камера тепер розміщена у сучасному круглому вирізі по центру екрана. Її роздільна здатність становить 12 Мп.

Смартфон зберіг акумулятор ємністю 5000 мА·год і підтримку зарядки потужністю 25 Вт. Працює новинка під керуванням оболонки One UI 8.5 на базі Android 16. Samsung обіцяє для моделі шість великих оновлень Android і шість років випуску патчів безпеки.

Смартфон доступний у чорному, синьому, світло-зеленому та рожевому кольорах, Фото: Samsung

Основна камера смартфона включає головний 50-мегапіксельний сенсор з оптичною стабілізацією зображення. Також передбачено 5-мегапіксельний ультраширококутний модуль і 2-мегапіксельну макрокамеру.

Цікаво, що роздільна здатність ультраширокої камери стала нижчою порівняно з Galaxy A26, де використовувався 8-мегапіксельний датчик.

Смартфон доступний у чорному, синьому, світло-зеленому та рожевому кольорах, Фото: Samsung

Ще одним несподіваним рішенням стало зниження рівня захисту корпусу. Якщо торішній Galaxy A26 мав сертифікацію IP67, то новий Galaxy A27 отримав лише стандарт IP64, який забезпечує захист від пилу та бризок води.

Смартфон доступний у чорному, синьому, світло-зеленому та рожевому кольорах, Фото: Samsung

Galaxy A27 буде доступний у чорному, синьому, світло-зеленому та рожевому кольорах. Офіційні ціни поки що не оголошені, однак за попередньою інформацією базова версія з 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті коштуватиме близько €349, тоді як варіант із 8 ГБ ОЗП та 256 ГБ сховища може оцінюватися в €439.

Смартфон доступний у чорному, синьому, світло-зеленому та рожевому кольорах, Фото: Samsung

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