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LG створить у Південній Кореї центр для навчання гуманоїдних роботів

Технології&Авто
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Гуманоїдний робот
Гуманоїдний робот
Компанія LG Electronics перетворює свій дослідницький кампус у Сеулі на першу в Південній Кореї «фабрику даних» — центр для фізично-просторового навчання гуманоїдних роботів.
Про це повідомляє The Korea Herald.
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Навчально-тренувальний комплекс займатиме близько 33 000 м² на чотирьох поверхах у районі Янчже на півдні Сеула.
LG планує вже в липні розпочати там навчання 100 домашніх роботів-гуманоїдів CLOiD, а до кінця року, за даними галузевого джерела, збільшити їхню кількість до 300.
LG створить у Південній Кореї центр для навчання гуманоїдних роботів
На майданчику роботи виконуватимуть повторювані дії в умовах, наближених до реальних — у макетах житлових будинків та виробничих ліній.
Важливість такого навчання полягає в тому, що саме дані, а не апаратне забезпечення, дедалі частіше стають перешкодою для розвитку гуманоїдних роботів.
Генеративний штучний інтелект на кшталт ChatGPT навчається на текстах і зображеннях, які вже є в Інтернеті, але робот не може просто завантажити з мережі досвід того, як брати чашку чи відчиняти двері. Йому доводиться виконувати кожну дію та фіксувати результат знову і знову.
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Компанія LG, відома за кордоном переважно як виробник побутової техніки, розраховує, що великі масиви даних про домашні та виробничі процеси дозволять швидше вдосконалювати роботів CLOiD і дадуть перевагу над конкурентами.
Представник компанії LG Electronics підтвердив виданню загальний план проєкту, зазначивши, що «сума інвестицій та конкретна дата початку реалізації ще остаточно не визначені». Водночас корейські ЗМІ повідомляють, що до 2030 року компанія може інвестувати в цей проєкт понад 400 млрд вон (263 млн доларів).
Також зазначається, що генеральний директор LG Electronics Лю Чже Чхоль планує щотижня відвідувати тренувальний майданчик, що свідчить про пріоритетність напряму для компанії
За матеріалами:
Укрінформ
Роботи
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