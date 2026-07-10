АМКУ оштрафовал две компании более чем на 36 миллионов за сговор на торгах для нужд обороны Сегодня 19:33 — Казна и Политика

АМКУ разоблачил сговор при закупке штормовой одежды для ВСУ

Антимонопольный комитет Украины признал два субъекта хозяйствования виновными в совершении антиконкурентных согласованных действий, которые касались искажения результатов торгов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В комитет поступили заявления от государственного предприятия Министерства обороны Украины «Агентство оборонных закупок», которое было заказчиком соответствующих торгов на закупку штормовой одежды с ожидаемой стоимостью более 80 млн. грн.

Что установил АМКУ

В ходе рассмотрения дела Комитет установил обстоятельства, которые в своей совокупности свидетельствуют, что ответчики на всех стадиях подготовки предложений были осведомлены об участии каждого из них в торгах, осуществляли обмен информацией и согласовывали поведение между собой, благодаря чему конкуренция между ними была устранена.

Какое наказание получили нарушители

АМКУ признал такие действия хозяйствующих субъектов нарушением конкурентного законодательства и оштрафовал их на общую сумму 36 431 833 грн.

В то же время, согласно Закону Украины «О публичных закупках», основанием для отказа в участии в процедуре закупки является факт привлечения субъекта хозяйствования к ответственности за совершение антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов тендеров, за последние три года.

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