0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

АМКУ оштрафовал две компании более чем на 36 миллионов за сговор на торгах для нужд обороны

Казна и Политика
1
АМКУ разоблачил сговор при закупке штормовой одежды для ВСУ
АМКУ разоблачил сговор при закупке штормовой одежды для ВСУ
Антимонопольный комитет Украины признал два субъекта хозяйствования виновными в совершении антиконкурентных согласованных действий, которые касались искажения результатов торгов.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В комитет поступили заявления от государственного предприятия Министерства обороны Украины «Агентство оборонных закупок», которое было заказчиком соответствующих торгов на закупку штормовой одежды с ожидаемой стоимостью более 80 млн. грн.

Что установил АМКУ

В ходе рассмотрения дела Комитет установил обстоятельства, которые в своей совокупности свидетельствуют, что ответчики на всех стадиях подготовки предложений были осведомлены об участии каждого из них в торгах, осуществляли обмен информацией и согласовывали поведение между собой, благодаря чему конкуренция между ними была устранена.

Какое наказание получили нарушители

АМКУ признал такие действия хозяйствующих субъектов нарушением конкурентного законодательства и оштрафовал их на общую сумму 36 431 833 грн.
В то же время, согласно Закону Украины «О публичных закупках», основанием для отказа в участии в процедуре закупки является факт привлечения субъекта хозяйствования к ответственности за совершение антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов тендеров, за последние три года.
По материалам:
Finance.ua
ТендерМиноборони
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems