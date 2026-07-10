Кабмин одобрил стратегию развития гражданской авиации до 2030 года Сегодня 11:21 — Казна и Политика

В настоящее время вопрос открытия воздушного пространства не рассматривается

Кабинет Министров утвердил Стратегию развития гражданской авиации Украины до 2030 года и создал Межведомственный координационный центр для подготовки к возобновлению авиасообщения.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Стратегия развития гражданской авиации до 2030 года

По словам Кулебы, правительство приняло два стратегических решения для развития украинской гражданской авиации. Первым стало утверждение Стратегии развития гражданской авиации Украины до 2030 года.

В то же время вопрос открытия воздушного пространства не рассматривается из-за ситуации безопасности и продолжающихся массированных атак россии.

По словам министра, документ предусматривает долгосрочное планирование развития отрасли и является частью евроинтеграционных обязательств Украины и адаптации транспортной системы к стандартам Европейского Союза.

Стратегия соответствует национальной транспортной стратегии Украины и стандартам Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Среди ее приоритетов:

модернизация аэропортов и аэронавигационной инфраструктуры;

интеграция Украины в европейское авиационное пространство;

развитие мультимодального сообщения;

внедрение современных стандартов авиационной безопасности.

Межведомственный координационный центр

Мировая система гражданской авиации коренным образом меняется под влиянием новых вызовов безопасности. Задача Координационного центра — готовить новую архитектуру безопасности гражданской авиации и работы аэропортов для открытия воздушного пространства.

Координационный центр обеспечит взаимодействие органов государственной власти, сектора безопасности и обороны, авиационной отрасли и других участников процесса.

«Безопасность остается безусловной составляющей возобновления полетов. Только она будет определять, когда украинская гражданская авиация сможет снова заработать. Наша задача сегодня — подготовить все необходимые решения», — подчеркнул Кулеба.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что городской голова Львова Андрей Садовый прокомментировал возможность возобновления работы Международного аэропорта «Львов» имени Даниила Галицкого во время военного положения.

Он отметил, что сейчас продолжаются дискуссии о возможных механизмах обеспечения безопасного авиасообщения. По его убеждению, для открытия авиасообщения необходимы не только технические решения, но и международные договоренности, обеспечивающие безопасность гражданских рейсов.

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