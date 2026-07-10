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Результаты «таможенного безвиза» за II кв. 2026: рекордные 56,3 тыс. транзитных деклараций

Казна и Политика
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Определяющим событием ІІ квартала 2026 года стал переход Украины на применение NCTS Фаза 6 в режиме Opt-In, который состоялся 22 июня 2026 года, а результаты работы демонстрируют стабильный рост использования процедуры совместного транзита.
Бизнес более активно применяет возможности системы NCTS, что подтверждается соответствующими показателями.
Об этом пишет Государственная таможенная служба.
Результаты «таможенного безвиза» за II кв. 2026: рекордные 56,3 тыс. транзитных деклараций
За апрель-июнь 2026 года в системе NCTS оформлено 56,3 тыс. транзитных деклараций. Из них более 37,1 тыс. перемещений, начатых украинскими таможнями, успешно завершено в странах-участницах Конвенции о процедуре совместного транзита.
В то же время, украинские таможни обеспечили завершение еще 19,2 тыс. транзитных перемещений, начатых за границей.
Система NCTS остается нужным инструментом и для внутреннего транзита. Во ІІ квартале почти 9,4 тыс. деклараций Т1 было оформлено для перемещения товаров по территории Украины.
Самым результативным месяцем квартала стал июнь. Именно тогда были достигнуты самые высокие показатели с момента присоединения Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита 1 октября 2022 года: оформлено почти 13 тыс. деклараций на отправку и почти 7 тыс. деклараций на назначение в Украине.
Возрастает и доверие бизнеса к инструментам гарантирования при осуществлении международных транзитных перевозок. Только в течение ІІ квартала украинские общие гарантии были применены почти в 33 тыс. деклараций Т1, по которым товары перемещались по таможенной территории Европейского Союза.
Также, во ІІ квартале 2026 года в системе управления гарантиями NCTS Гостаможслужба зарегистрировала 35 новых общих гарантий. По состоянию на конец квартала действуют 118 общих гарантий на сумму более 426 млн евро и 10,7 тыс. индивидуальных гарантий на сумму 820,1 млн евро.
Стабильный рост показателей и успешное внедрение NCTS Фаза 6 подтверждают эффективность развития системы совместного транзита по Украине и ее дальнейшую интеграцию в европейское таможенное пространство.
По материалам:
Finance.ua
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