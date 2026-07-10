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Пенсионный фонд профинансировал в июле выплаты на 24,7 млрд грн

Казна и Политика
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Пенсионный фонд профинансировал в июле выплаты на 24,7 млрд грн
Пенсионный фонд профинансировал в июле выплаты на 24,7 млрд грн
По состоянию на 8 июля 2023 года профинансирован ряд социальных выплат в Украине.
В общей сложности на пенсионные выплаты было направлено 24,7 млрд грн, из которых 3,8 млрд грн поступило через АО Укрпочта, а 20,9 млрд грн — через уполномоченные банки.
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Кроме того, на жилищные субсидии и льготы было выделено 1,3 млрд. грн., на страховые выплаты — 1,8 млрд. грн., а на оплату больничных — 0,5 млрд. грн.
На социальные пособия и другие выплаты было потрачено 6,4 млрд. грн. В июле Пенсионный фонд Украины предоставил 382,8 тыс. услуг лицам, обратившимся за помощью. Эти данные свидетельствуют об активной работе социальных служб в условиях текущего экономического положения.
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Эти выплаты являются важной составляющей социальной поддержки населения, особенно в условиях экономических затруднений. Привлечение значительных бюджетных средств на социальные программы демонстрирует усилия государства по поддержке граждан, нуждающихся в финансовой помощи. Дальнейший мониторинг этих расходов поможет оценить эффективность социальных программ и их влияние на благосостояние населения.
Раньше мы писали, какие годы вашего стажа могут не попасть в пенсионный стаж. В Украине с 1 января 2004 года действует система персонифицированного учета. Это электронная база, куда автоматически попадают данные о каждом уплаченном страховом взносе.
За периоды до этой даты такой базы не было. Поэтому стаж тех лет подтверждают не вкладами, а документами по правилам, которые действовали еще до 2004 года.
Напомним, 10 июня истек срок оцифровки трудовых книжек для представления в Пенсионный Фонд. Что делать работнику, у которого бумажная трудовая книжка не будет отсканирована и передана в Пенсионный фонд до этого времени? В ПФ объяснили, что если не отсканировать трудовую книжку до 10 июня 2026 года, это не приведет к потере страхового стажа.
По материалам:
Finance.ua
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