Как получить до 2 600 дол. на открытие или развитие бизнеса: условия грантовой программы

Внутри перемещенные лица, проживающие в Киеве, а также в Днепропетровской, Киевской, Одесской и Черниговской областях, могут получить до 2600 долларов на открытие или развитие собственного дела в рамках Программы поддержки экономической устойчивости (ERP).
Об этом сообщает ОО «Центр занятости Свободных людей», реализующая программу в сотрудничестве с Mercy Corps.
Кто может подать заявку
Подать заявку могут местные жители территорий, пострадавших от боевых действий.
Участники программы получают не только финансовую поддержку, но и консультационное сопровождение от подготовки заявки к развитию собственного бизнеса.
Участие в программе возможно только на территориях, находящихся под контролем Украины. Она не распространяется на жителей районов активных боевых действий или общин, где сохраняются высокие риски для жизни и ведения предпринимательской деятельности.
Как будут отбирать
Участников будут отбираться на конкурсной основе. Предпочтение будет отдаваться заявителям с реалистичными бизнес-идеями, потенциалом для развития и потребностью в финансовой поддержке для запуска или расширения собственного дела.
Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: 097−460−10−48.
Программу реализуют при финансовой поддержке Швейцарии через Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC).
Справка Finance.ua:
С 2023 года финансовую поддержку уже получили 393 микробизнеса в разных регионах Украины.
Команда проекта провела более 500 индивидуальных консультаций и сопровождала участников на всех этапах реализации их бизнес-идей.