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Как получить до 2 600 дол. на открытие или развитие бизнеса: условия грантовой программы

Казна и Политика
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Как получить до 2 600 дол. на открытие или развитие бизнеса: условия грантовой программы
Как получить до 2 600 дол. на открытие или развитие бизнеса: условия грантовой программы
Внутри перемещенные лица, проживающие в Киеве, а также в Днепропетровской, Киевской, Одесской и Черниговской областях, могут получить до 2600 долларов на открытие или развитие собственного дела в рамках Программы поддержки экономической устойчивости (ERP).
Об этом сообщает ОО «Центр занятости Свободных людей», реализующая программу в сотрудничестве с Mercy Corps.

Кто может подать заявку

Подать заявку могут местные жители территорий, пострадавших от боевых действий.
Участники программы получают не только финансовую поддержку, но и консультационное сопровождение от подготовки заявки к развитию собственного бизнеса.

Где зарегистрироваться

В настоящее время продолжается прием заявок. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://uerp.mercycorps.org/page/NWaZmOPQ.
Участие в программе возможно только на территориях, находящихся под контролем Украины. Она не распространяется на жителей районов активных боевых действий или общин, где сохраняются высокие риски для жизни и ведения предпринимательской деятельности.

Как будут отбирать

Участников будут отбираться на конкурсной основе. Предпочтение будет отдаваться заявителям с реалистичными бизнес-идеями, потенциалом для развития и потребностью в финансовой поддержке для запуска или расширения собственного дела.
Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: 097−460−10−48.
Программу реализуют при финансовой поддержке Швейцарии через Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC).

Справка Finance.ua:

  • С 2023 года финансовую поддержку уже получили 393 микробизнеса в разных регионах Украины.
  • Команда проекта провела более 500 индивидуальных консультаций и сопровождала участников на всех этапах реализации их бизнес-идей.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
БизнесДеньги
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