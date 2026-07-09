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Какие регионы уплатили больше всего налогов через Дія. City (инфографика)

Казна и Политика
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Действие. City — это уникальное налоговое и правовое пространство, запущенное в феврале 2022 года.
Действие. City — это уникальное налоговое и правовое пространство, запущенное в феврале 2022 года.
В 2025 году резиденты Дія. City уплатили 34,6 млрд грн налогов. Наибольшие налоговые поступления обеспечили компании из Киева и области — всего 24,3 млрд грн. В пятерку регионов-лидеров по объему уплаченных налогов также вошли Львовская, Днепропетровская, Харьковская и Одесская области.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«Технологический сектор сегодня — один из драйверов развития экономики регионов. ІТ-компании создают новые рабочие места, развивают местные экосистемы и обеспечивают стабильные налоговые поступления», — говорится в сообщении.

Какие регионы уплатили больше всего налогов

По итогам 2025 года наибольший взнос в налоговые поступления обеспечили компании, зарегистрированные:
  • в Киеве и Киевской области — 24,3 млрд грн;
  • во Львовской области — 2,4 млрд грн;
  • в Днепропетровской области — более 1,7 млрд грн;
  • в Харьковской области — 788,5 млн грн;
  • в Одесской области — 612,9 млн грн.
Наибольшие налоговые поступления обеспечили компании из Киева и области
Наибольшие налоговые поступления обеспечили компании из Киева и области

Сколько компаний работают в Дія. City

В настоящее время резиденты Дія. City работают в большинстве регионов Украины, а уплаченные ими налоги являются одним из показателей вклада технологической отрасли в поддержку экономики в условиях полномасштабной войны.
На сегодня Дія. City объединяет около 4,5 тыс. компаний, в которых работают более 187 тыс. специалистов. С начала работы правового режима его резиденты уплатили около 90 млрд грн налогов.

Справка Finance.ua

Дія. City — это уникальное налоговое и правовое пространство, запущенное в феврале 2022 года.
Дія. City закладывает инфраструктуру, которая помогает украинским технологическим бизнесам развиваться в Украине и дает компаниям инструменты для масштабирования. Среди них — льготные налоговые ставки, инструменты для привлечения инвестиций и построения прозрачной корпоративной структуры компании. Целью проекта является развитие украинских технологий, появление новых инновационных направлений и усиление технологической самодостаточности Украины.
Для резидентов Дія. City доступны:
  • благоприятные налоговые условия;
  • гибкие формы сотрудничества со специалистами;
  • инструменты для привлечения венчурных инвестиций;
  • возможности для построения прозрачной корпоративной структуры компании;
  • гарантии защиты интеллектуальной собственности.
По материалам:
Finance.ua
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