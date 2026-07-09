В Украине начали масштабное строительство 900 километров новых водопроводов Сегодня 07:00 — Казна и Политика

В Украине построят и обновят около 900 километров водопроводов для 10 миллионов граждан. Старую модель поставки воды полностью ликвидируют.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Ведомство активизировало реализацию государственных планов устойчивости, определив одним из главных приоритетов обеспечения регионов надежным и бесперебойным водоснабжением.

В настоящее время в стране уже стартовала практическая фаза реализации 29 профильных проектов, охватывающих 14 областей.

По оценкам профильного министерства, успешное завершение этих инициатив позволит гарантировать стабильную и безопасную поставку питьевой воды для более 10 миллионов украинцев.

Что предусматривают эти проекты

строительство и модернизацию почти 900 км водопроводов;

установка более 4 тысяч единиц современного оборудования, что создаст более 45 МВт дополнительных мощностей;

обновление насосного оборудования, которое сможет перекачивать 3−4 миллиона кубометров воды в сутки.

«Сейчас мы работаем над переходом от модели одного источника водоснабжения к модели устойчивой и резервированной системы. Это предусматривает защиту ключевых объектов, создание резервных точек водозабора, развитие автономного водоснабжения и резервного энергопитания водоканалов», — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

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