НБУ показал экономические итоги мая-июня 2026 года (отчет) Сегодня 12:02 — Казна и Политика

НБУ показал экономические итоги мая-июня 2026 года (отчет)

Национальный банк показал результаты экономической ситуации в Украине за май-июнь. Об этом говорится в отчете, опубликованном НБУ. Представляем вашему вниманию основные положения отчета.

Инфляция

В мае общая инфляция замедлилась до 8,2% в годовом измерении (г/г) благодаря расширению предложения отдельных сырых продуктов питания.

В то же время базовая инфляция ускорилась до 7,9% г/г в результате дальнейшего роста расходов бизнеса, в частности на оплату труда, энергоресурсы и логистику, и эффектов от ослабления гривны в предыдущие периоды.

По оценке НБУ, в июне общая инфляция в дальнейшем замедлялась, а базовая — росла.

Бизнес

Деловые настроения предприятий в июне незначительно ухудшились на фоне интенсивных атак рф на объекты бизнеса. В то же время, экономическая активность оживилась в ряде отраслей.

Активизация вывоза зерновых грузов поддержала транспортную отрасль, улучшение потребительских настроений — торговлю, а лучшая ситуация в металлургии и активизация газодобычи — промышленность. Однако в строительном секторе продолжался спад.

Рынок труда

Предложение рабочей силы в дальнейшем росло быстрее спроса, однако на рынке сохранялся значительный дефицит кадров, заставлявший работодателей повышать оплату труда. Рост зарплат ускорился как в номинальном, так и реальном измерении.

Торговля

Дефицит торговли товарами в мае сузился как благодаря меньшим объемам закупок энергоносителей, так и в результате сезонного сокращения спроса аграриев.

Дефицит текущего счета снизился до 3,7 млрд долл. США по сравнению с 4,8 млрд долл. США в апреле. Украина в июне получила более 15 млрд долл. США внешнего финансирования, значительная часть которого пополнила международные резервы, что способствовало возобновлению их роста.

Госбюджет

Дефицит государственного бюджета в мае-июне существенно увеличился ввиду наращивания расходов на фоне поступления больших объемов внешнего финансирования.

Активность на внутреннем долговом рынке в июне оживилась. Роловер по ОВГЗ во всех валютах с начала года составил 112%.

Также в июне Правление НБУ решило сохранить учетную ставку на уровне 15%. Это решение поддержало оживленный спрос населения на гривневые срочные депозиты и ОВГЗ.

Мы писали, что средний официальный курс гривны в июне ослаб на фоне ухудшения рыночной конъюнктуры и укрепления доллара на мировых финансовых рынках.

В то же время украинцы активно размещали свои сбережения в июне . Сохранение учетной ставки на уровне 15% в июне поддержало высокий спрос населения на гривневые срочные депозиты и облигации внутреннего государственного займа.

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