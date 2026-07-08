Кто отвечает за выполнение работ по строительству и ремонту укрытий Сегодня 11:12 — Казна и Политика

Кто отвечает за выполнение работ по строительству и ремонту укрытий

С начала войны в Киеве отремонтировано почти 3 тыс. защитных сооружений, в этом году предусмотрено еще более 1,1 млрд грн на строительство, ремонт и обустройство объектов гражданской защиты.

Об этом заявил и.о. первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

«За 2022−2025 гг. на эти работы городские власти Киева выделили около 7 млрд грн, из которых 4,5 млрд — на ремонт и надлежащее оснащение этих объектов. Всего в Киеве функционируют свыше 4,3 тыс. укрытий разных по типу, собственности и количественно-техническим характеристикам в Киеве», — сказал он.

Кто обеспечивает ремонт укрытий

Определение адресов и работ по строительству и ремонту укрытий обеспечивают районные подразделения, они являются распорядителями выделенных городом средств.

Приоритетные локации, где укрытий не хватает: микрорайоны, где отсутствуют станции метрополитена, или удаленные спальные жилые массивы.

По словам Пантелеева, в отдаленных от сети метро микрорайонах жители могут пользоваться укрытиями, которые есть в школах и других учебных заведениях.

«Они достаточно вместительны и оснащены необходимыми базовыми элементами для таких помещений, а также находятся, как правило, в пешей доступности», — сказал замглавы КГГА.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.