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Кто отвечает за выполнение работ по строительству и ремонту укрытий

Казна и Политика
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Кто отвечает за выполнение работ по строительству и ремонту укрытий
Кто отвечает за выполнение работ по строительству и ремонту укрытий
С начала войны в Киеве отремонтировано почти 3 тыс. защитных сооружений, в этом году предусмотрено еще более 1,1 млрд грн на строительство, ремонт и обустройство объектов гражданской защиты.
Об этом заявил и.о. первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.
«За 2022−2025 гг. на эти работы городские власти Киева выделили около 7 млрд грн, из которых 4,5 млрд — на ремонт и надлежащее оснащение этих объектов. Всего в Киеве функционируют свыше 4,3 тыс. укрытий разных по типу, собственности и количественно-техническим характеристикам в Киеве», — сказал он.

Кто обеспечивает ремонт укрытий

Определение адресов и работ по строительству и ремонту укрытий обеспечивают районные подразделения, они являются распорядителями выделенных городом средств.
Приоритетные локации, где укрытий не хватает: микрорайоны, где отсутствуют станции метрополитена, или удаленные спальные жилые массивы.
По словам Пантелеева, в отдаленных от сети метро микрорайонах жители могут пользоваться укрытиями, которые есть в школах и других учебных заведениях.
«Они достаточно вместительны и оснащены необходимыми базовыми элементами для таких помещений, а также находятся, как правило, в пешей доступности», — сказал замглавы КГГА.
По материалам:
Finance.ua
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