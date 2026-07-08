В Украине готовят законодательные изменения для борьбы с уклонением от налогообложения Сегодня 10:00 — Казна и Политика

В Украине готовят законодательные изменения для борьбы с уклонением от налогообложения

В Украине готовят законодательные изменения для борьбы с уклонением от налогообложения, в частности посредством схем дробления бизнеса на ФЛП.

«Мы проработали с Минфином директиву по уклонению от налогообложения, и в июле Кабмин должен внести законопроект», — заявил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Об этом он сказал на Форуме « Восстановление Украины: евроинтеграция и институциональные реформы «, прошедшем при поддержке Центра международного частного предпринимательства (CIPE).

Вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Григол Катамадзе отметил, что «дробление» бизнеса на ФЛП не прописано даже в Налоговом кодексе. «Почему-то Налоговый кодекс не видит проблемы в дроблении бизнеса», — сказал он, предложив внести соответствующие изменения.

Однако заместитель министра финансов Светлана Воробей возразила, отметив, что Налоговая идет другим путем выявления состава преступления при дроблении, иногда может оказаться добропорядочным.

«Само по себе дробление — это не преступление, это процедура. Но с какой целью и для чего оно было совершено? Мы должны установить критерии, чтобы отличить реальное разделение от умышленного и вредного, — пояснила замминистра. — Есть бизнес, который действительно разделен. Например, ресторан, где две кухни, два бара, два зала, это законное разделение бизнеса. А если при одной кухне, одном зале два предпринимателя, то это уже дробление с целью уклонения от налогообложения».

Чиновница отметила, что нужно найти критерии, которые будут минимальными, но не окончательными. «Сейчас у БЭБ есть некоторые рычаги, но он работает с конкретным бизнесом. А нам нужно сделать превентивную систему, которая будет предотвращать незаконные схемы. А бизнес, желающий работать честно, должен знать, что его действия не будут восприниматься субъективно и трактоваться как преступные», — сказала она.

Проблема

Налоговая и Минфин считают ФЛП наибольшей проблемой уклонения от налогообложения, так как многие компании крупного и среднего бизнеса дробят платежи на ряд ФЛП, не уплачивая таким образом соответствующие налоги.

В этом году БЭБ уже разоблачило несколько масштабных схем уклонения бизнеса от налогообложения путем дробления. Среди них — привлечение 3500 ФЛП (включая студентов) к схеме дробления торговой сети «Маркетопт», дробление на 530 ФЛП сети секонд-хендов EkonomClass, минимизация налогов по такой же схеме сетью магазинов техники «Ябко», а также другими продуктовыми минимаркетами и региональными сетями.

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.