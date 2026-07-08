0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Норвегия выделяет более 260 млн евро на ракеты ПВО для Украины

Казна и Политика
21
Норвегия выделяет более 260 млн евро на ракеты ПВО для Украины
Норвегия выделяет более 260 млн евро на ракеты ПВО для Украины
Норвежское правительство объявило о выделении 3 млрд крон (268 млн евро) на укрепление противовоздушной обороны Украины, в частности в рамках программы PURL по закупке американского вооружения.
Об этом сообщили в правительстве страны.
Читайте также
Денежные средства пойдут на закупку ракет противовоздушной обороны для систем Patriot. Норвегия совместно с Данией, Германией и Канадой будет заказывать новые ракеты прямо с завода в США в рамках программы PURL.
В правительстве уточнили, что поскольку сроки поставки некоторых из этих ракет продолжительны, Норвегия планирует приобрести их у стран, у которых эти средства уже есть в наличии, для скорейших поставок Украине.
Читайте также
«Борьба Украины за свою оборону — это наша борьба за свою оборону. Украина ежедневно противостоит российским атакам. Россия продолжает наносить удары по людям, украинским городам и объектам энергоснабжения. Украине удается сбивать большинство дронов и крылатых ракет, но ей нужна более мощная оборона против баллистических ракет», — заявил премьер-министр.
Норвегия также выделяет средства, чтобы приобщиться к инициативе Украины по совместной с европейцами разработке антибалистических систем.
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре заявил, что ключевой темой обсуждений с партнерами будет поставка ракет-перехватчиков в ЗРК Patriot, которые критически важны для возможности Украины сбивать российскую баллистику — и отметил, что эти ракеты есть не только в США.
Ранее писали, что правительство Норвегии направит 100 миллионов крон (более 9 миллионов долларов) на ремонт защитной конструкции Чернобыльской атомной электростанции, которая получила повреждения из-за российской атаки в феврале 2025 года.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems