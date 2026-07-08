Норвегия выделяет более 260 млн евро на ракеты ПВО для Украины Сегодня 10:33 — Казна и Политика

Норвегия выделяет более 260 млн евро на ракеты ПВО для Украины

Норвежское правительство объявило о выделении 3 млрд крон (268 млн евро) на укрепление противовоздушной обороны Украины, в частности в рамках программы PURL по закупке американского вооружения.

Об этом сообщили в правительстве страны.

Денежные средства пойдут на закупку ракет противовоздушной обороны для систем Patriot. Норвегия совместно с Данией, Германией и Канадой будет заказывать новые ракеты прямо с завода в США в рамках программы PURL.

В правительстве уточнили, что поскольку сроки поставки некоторых из этих ракет продолжительны, Норвегия планирует приобрести их у стран, у которых эти средства уже есть в наличии, для скорейших поставок Украине.

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«Борьба Украины за свою оборону — это наша борьба за свою оборону. Украина ежедневно противостоит российским атакам. Россия продолжает наносить удары по людям, украинским городам и объектам энергоснабжения. Украине удается сбивать большинство дронов и крылатых ракет, но ей нужна более мощная оборона против баллистических ракет», — заявил премьер-министр.

Норвегия также выделяет средства, чтобы приобщиться к инициативе Украины по совместной с европейцами разработке антибалистических систем.

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Анкаре заявил, что ключевой темой обсуждений с партнерами будет поставка ракет-перехватчиков в ЗРК Patriot, которые критически важны для возможности Украины сбивать российскую баллистику — и отметил, что эти ракеты есть не только в США.

Ранее писали, что правительство Норвегии направит 100 миллионов крон (более 9 миллионов долларов) на ремонт защитной конструкции Чернобыльской атомной электростанции, которая получила повреждения из-за российской атаки в феврале 2025 года.

Економічна Правда По материалам:

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