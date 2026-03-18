Норвегия расширила программу помощи Украине
Как сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, Норвегия предоставит 200 млн долларов бюджетной поддержки Украине через проект Всемирного банка PEACE.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
«Очень благодарны за этот своевременный вклад для сохранения макрофинансовой стабильности и непрерывной работы ключевых государственных услуг — это пример лидерства Норвегии и ее последовательной поддержки Украины в период больших вызовов», — написала она.
Помощь Норвегии
От запуска программы в 2022 году проект PEACE в Украине уже мобилизовал почти 52 млрд долларов, из которых 13,4 млрд направлено на выплату пенсий.
Ранее писали, что в Норвегии сообщили о росте числа трудоустроенных украинцев среди тех, кто приехал в страну с началом полномасштабной войны. По официальным данным, по состоянию на конец 2025 года трудоустроены были 27 тысяч украинцев из числа прибывших в Норвегию из-за войны.
